«Никакой не альфонс»: Лера Кудрявцева встала на защиту Прохора Шаляпина

В мире шоу‑бизнеса слухи порой живут дольше фактов, а ярлыки приклеиваются так прочно, что стряхнуть их почти невозможно. Прохор Шаляпин не раз становился героем громких сплетен — и одна из самых устойчивых легенд рисует его в образе расчетливого героя‑любовника. Но не все звезды готовы верить молве. Телеведущая Лера Кудрявцева, пообщавшись с артистом лично, решительно отмела устоявшиеся стереотипы и поделилась искренними впечатлениями — без пафоса, зато с юмором и прямотой.

Лера Кудрявцева в личном блоге рассказала о своих впечатлениях от встречи с Прохором Шаляпиным и призналась, что общение буквально разрушило ходившие о нем домыслы. По ее словам, разговор с Прохором получился непринужденным, веселым и неожиданно приятным — и именно это помогло увидеть в артисте совсем не того человека, каким его привыкли изображать в пересудах. Словом. Шаляпин очаровал Леру.

«Я очень рада, что мы так близко познакомились, пообщались, поржали. Понятно, что Прохор никакой не альфонс, никакие бабки — это роль клоуна, как и у нас у всех, чтобы развлекать людей. Во‑первых, Прохор платит за тебя и предлагает это сделать. И что самое важное — предлагает нести твои вещи в аэропорту. Ни один из артистов не предложит тебе этого в нашем шоу‑бизнесе. Прохор, если ты поменяешься, тебе пипец, а так ты классный», — уверенно заявила Кудрявцева.

Похоже, между звездами установилась теплая, неформальная связь — так что идея совместного дуэта уже не кажется чем‑то совсем фантастическим.

На днях Шаляпин сообщил, что его карьере помешал в свое время Филипп Киркоров. Мол, поп-король из зависти к таланту и обаянию Прохора куда-то звонил и говорил о нем гадости.

Но теперь же, Шаляпин и Киркоров помирились. Сейчас все трое, Лера Кудрявцева, Прохор Шаляпин и Филипп Киркоров находятся на Кипре. Филипп и Прохор в знак своего примирения даже разместили совместное видео в Сети.

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