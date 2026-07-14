«Никакого заявления»: беременная от Пирцхалавы модель отреагировала на обвинения в мошенничестве

В центре очередного медийного вихря — 22‑летняя модель Екатерина Лукьянова: девушка, заявившая о беременности от Иракли, столкнулась с обвинениями в мошенничестве и теперь решительно отстаивает свою позицию. В интервью она прокомментировала громкие заявления бывшей партнерши по бизнесу и развеяла слухи о личной жизни.

Екатерина утверждает, что не в курсе какого‑либо уголовного преследования и ничего не знает о претензиях со стороны Елены Казанцевой, которая намерена добиваться справедливости через суд.

«На меня фактически никакого заявления нет. Это женщина, взрослая девушка, мы с ней пытались просто открыть совместный бизнес, у нас вообще что‑то пошло не так. У нее, видимо, свои на этот счет мысли. Не могу ничего сказать, потому что у нас там очень длинная история. Мы открывали несколько бизнесов с ней. Пусть она прикрепит заявление какое‑то в полицию, потому что меня никто никуда не вызывал. Бизнес мы с ней открывали года два назад, когда я еще беременная была», — рассказала Лукьянова.

Кроме того, модель категорически не согласна с упреками в том, что переложила заботу о сыне (речь идет о ребенке от прежних отношений, а не о предполагаемом ребенке от Иракли — ред.) на плечи матери.