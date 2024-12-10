МакSим вспомнила о предательстве близкого человека: «Ему было жаль, что я вышла из комы»

Певица МакSим, пережив тяжелое течение CoViD-19, поделилась историей о предательстве со стороны одного из близких людей. Этот человек, узнав о ее критическом состоянии, выражал радость по поводу возможного неблагоприятного исхода и настаивал на возвращении к работе, несмотря на ее нездоровье. После выписки из больницы, когда МакSим еще не полностью оправилась, она столкнулась с давлением со стороны этого человека, требовавшего возобновления гастрольной деятельности. Именно тогда певица осознала истинные намерения своего знакомого.

МакSим признается, что последние десять лет ее жизни сопровождались личными проблемами, из-за которых она обращалась к алкоголю и порой выступала на сцене в неподобающем виде. Однако теперь она не хочет исполнять песни, написанные в тот период, считая их слишком болезненными воспоминаниями. Певица также упомянула, что получила сообщение от этого человека с сожалением о том, что она выжила после комы. Этот инцидент стал последней каплей, окончательно разрушившей их отношения.

«Он мне написал смс, что ему жаль, что я вышла из комы. Все. На этой фразе человек для меня просто пропал», - поделилась МакSим в интервью Динаре Сатжан.

Несмотря на произошедшее, МакSим отказалась раскрывать личность предавшего ее человека и подробности их взаимоотношений. Она подчеркнула, что дала обещание хранить тайну тех событий, которые происходили в ее жизни на протяжении последних десяти лет. Хотя ей поступало предложение снять биографический фильм, певица планирует создать художественный проект, где некоторые факты будут изменены ради сохранения данного ею слова.