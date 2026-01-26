"Ничего не бойтесь": Маргарита Симоньян показала себя без парика после химиотерапии

Маргарита Симоньян, известный журналист и главный редактор телеканала RT, в последнее время редко появлялась на публике. Но в своем блоге она неожиданно опубликовала очень личное фото, на котором показала себя без привычного парика. Этот шаг она сопроводила глубокой фразой, обращенной ко всем, кто столкнулся с трудностями.
"Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет", — написала Симоньян под снимком, демонстрируя не только внешние изменения, но и свою внутреннюю силу.
Болезнь и лечение: что известно?
Сейчас Маргарите Симоньян 45 лет. Ее борьба с серьезным заболеванием стала достоянием общественности не так давно. Несколько месяцев назад в прессе появилась информация, что у нее диагностировали злокачественную опухоль, вероятно, рак молочной железы.
Для борьбы с болезнью Симоньян прошла несколько курсов химиотерапии — мощного, но тяжелого лечения, которое часто вызывает выпадение волос. Именно поэтому она и стала носить парик, чтобы скрыть последствия терапии. Ее решение показать себя без него — это смелый жест, который многие восприняли как символ открытости и принятия своей ситуации.
Маргарита Симоньян без парика. Фото: соцсети Маргариты Симоньян
Кто такая Маргарита Симоньян?
Маргарита Симоньян — одна из самых влиятельных и спорных фигур в современной российской журналистике. Она начала работать на телевидении очень рано, еще в студенческие годы в Краснодаре.
В 2005 году, в возрасте всего 25 лет, она была назначена главным редактором нового международного телеканала Russia Today, который позже стал известен как RT. Под ее руководством RT превратился в крупный медиахолдинг с аудиторией по всему миру.