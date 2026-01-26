"Ничего не бойтесь": Маргарита Симоньян показала себя без парика после химиотерапии

Маргарита Симоньян, известный журналист и главный редактор телеканала RT, в последнее время редко появлялась на публике. Но в своем блоге она неожиданно опубликовала очень личное фото, на котором показала себя без привычного парика. Этот шаг она сопроводила глубокой фразой, обращенной ко всем, кто столкнулся с трудностями.

"Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет", — написала Симоньян под снимком, демонстрируя не только внешние изменения, но и свою внутреннюю силу.

Болезнь и лечение: что известно?

Сейчас Маргарите Симоньян 45 лет. Ее борьба с серьезным заболеванием стала достоянием общественности не так давно. Несколько месяцев назад в прессе появилась информация, что у нее диагностировали злокачественную опухоль, вероятно, рак молочной железы.

Для борьбы с болезнью Симоньян прошла несколько курсов химиотерапии — мощного, но тяжелого лечения, которое часто вызывает выпадение волос. Именно поэтому она и стала носить парик, чтобы скрыть последствия терапии. Ее решение показать себя без него — это смелый жест, который многие восприняли как символ открытости и принятия своей ситуации.