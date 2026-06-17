«Ни о чем не подозревала»: подруга Дианы Шурыгиной рассказала о разговоре с ней перед арестом

Диана Шурыгина, прибывшая с Бали в Москву 18 мая, на некоторое время исчезла из виду — близкие не могли с ней установить связь. Спустя время стало известно, что 27‑летнюю создательницу онлайн‑контента поместили под домашний арест: ограничение будет действовать до 19 июля. В отношении Шурыгиной завели уголовное дело из‑за незаконного распространения материалов порнографического характера группой лиц по заранее достигнутой договоренности. Ей может грозить до шести лет заключения.

В последние годы Диана жила на две страны, чередуя пребывание на Бали с поездками в Москву, где она арендовала жилье. По словам подруги Дианы Шурыгиной, продюсера Дианы Бичаровой, связь с Шурыгиной прервалась 9 июня.

Диана Бичарова рассказала, что Шурыгина прилетела в Москву 18 мая и сразу записала ей видео. По словам Бичаровой, Диана (Ди) была в приподнятом настроении и сообщила, что планирует задержаться в столице на месяц‑полтора. Они должны были увидеться, но Бичарова заболела. Позже она писала Шурыгиной 9 и 10 июня: они договаривались вместе отметить день рождения Дианы, который приходился на 12 июня. Однако Шурыгина не ответила ни на одно сообщение и не взяла трубку ни по одному из номеров. Бичарова подумала, что подруга улетела на Бали, а позже узнала, что Диана находится в СИЗО.

Шурыгина в последние годы работала на OnlyFans — платформе с платными подписками, где авторы продают эксклюзивный контент подписчикам. Зачастую это материалы эротического характера.

«Но там вроде не было ничего порнографического. Знаю также, что у нее был девичий клуб, где она рассказывала о том, как пережить трудные ситуации. Может, я чего‑то не знаю, но Диана точно ни о чем не подозревала», — добавила Бичарова в беседе с KP.RU.

Напоминание о громкой истории десятилетней давности

В этом году исполняется 10 лет с момента резонансного дела об изнасиловании, которое прогремело на всю страну. В 2016 году 16‑летняя Диана заявила, что стала жертвой преступления на вечеринке в родном Ульяновске — там она отдыхала с друзьями. По ее словам, ее изнасиловал 21‑летний Сергей Семенов.

В декабре того же года суд приговорил Семенова к 8 годам колонии строгого режима. Позднее срок был сокращен до 3 лет и 3 месяцев.

В 2017 году история получила широкую огласку после участия Дианы в программе Андрея Малахова. В том же году Шурыгина вышла замуж за оператора «Первого канала» Андрея Шлянина, который проникся ее историей. Спустя несколько лет пара рассталась.

Известно, что Сергей Семенов, который всегда отрицал факт изнасилования, впоследствии женился и стал отцом.