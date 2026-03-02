"Ни еды, ни воды": звезда "Уральских пельменей" застряла на Сейшелах с дочерью из-за закрытого неба

Рейсы отменяют один за другим. В числе заложников ситуации оказалась и звезда "Уральских пельменей" Илана Дылдина с 11-летней дочерью.

"Жилье не предоставили, консульство разводит руками"

Актриса должна была вылететь в Москву 1 марта с пересадкой в Абу-Даби. Но рейс отменили, и теперь она не знает, когда сможет вернуться домой. Илана рассказала "КП-Екатеринбург" о том, в каких условиях оказались отдыхающие.

"Я застряла на Сейшелах, и не могу вылететь отсюда, потому что рейсов нет. Авиакомпания нам не предоставила ни питание, ни воду, а мы приехали с ребенком. Рейс просто отменили. Мы должны были лететь с пересадкой в Абу-Даби, сейчас там все закрыто. Консульство России на Сейшельских Островах пока разводит руками", — жалуется Дылдина.

По словам звезды, консульство только ждет официальных заявлений, а туристам даже не продлили проживание в отелях. Люди остались один на один с проблемой.

"Билеты по полмиллиона, мы не знаем, что делать"

Ситуация осложняется тем, что прямые рейсы российских авиакомпаний есть, но они переполнены. Те немногие билеты, которые еще можно найти, стоят бешеных денег.

"Прямые рейсы российской авиакомпании есть, но они переполнены. Цены на ближайшие рейсы по полмиллиона рублей, мы не знаем, что делать", — говорит актриса.

Цифры и факты

Проблема Дылдиной — лишь вершина айсберга. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), из-за закрытого неба на Ближнем Востоке застряли от 6 до 8 тысяч российских туристов.

Люди не могут вылететь не только из стран Персидского залива, но и с популярных курортов — Мальдив, Сейшел, Филиппин, Шри-Ланки, из Индонезии, Малайзии и Таиланда. Все они летели домой через стыковки в Катаре и ОАЭ.

Туроператоры пытаются пересаживать пассажиров на альтернативные маршруты — через Турцию и Китай, продлевают проживание в отелях.