Невестка Фроловцевой из "Ворониных" опровергла новость о раке у актрисы

В среду, 20 августа, в прессе появилось сообщение о том, что звезда ситкома "Воронины" Анна Фроловцева попала в больницу. Утверждалось, что актрисе потребовалась операция. Якобы у 76-летней заслуженной артистки России нашли злокачественное новообразование.

Звезда "Ворониных"

Анна Фроловцева получила известность благодаря роли Галины Ивановны в сериале "Воронины". Многие помнят ее как экранную жену ныне покойного Бориса Клюева. Он, кстати, в свое время лечился от рака. И продолжал сниматься в ситкоме.

Компетентные СМИ писали, что к врачам актриса обратилась с жалобами на боль в груди. Ее отправили на маммографию. И по итогам обследования медики сделали неутешительное заключение — злокачественная опухоль.

Сообщалось, что далее Фроловцеву отправили на дообследование. И только тогда подтвердился первичный диагноз. На консилиуме врачи приняли решение сделать актрисе операцию. Как передает Teleprgam-канал Mash , далее по плану у актрисы была гормональная терапия и химиотерапия. Но так ли это на самом деле?

Болезнь выдумка?

Позже новость об операции Фроловцевой прокомментировала ее невестка Эльмира Кузьменко. Она заявила, что у ее свекрови нет рака. И никакое лечение та не проходила. Все это выдумки журналистов.

"Разумеется, это вброс! Я хочу, как юрист, предупредить об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, а также за распространение персональных данных, носящих специальный характер", - приводит Starhit слова Эльмиры.

У Фроловцевой есть сын и две внучки. В окружении актрисы сообщили, что на здоровье она не жалуется. И чувствует себя прекрасно.