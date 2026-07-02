Неузнаваемая дочь Шукшиной хочет набрать 100 кг и мечтает о «Мисс Вселенная»

Причина — ее трансформация. Девушка, которая когда-то была хрупкой, за два года превратилась в атлетичную спортсменку. Она не скрывает, что спортивный зал стал для нее всем.

В эфире программы «Пусть говорят» Анна призналась:

«Я хочу 100 килограммов набрать».

Ведущий Дмитрий Борисов отметил, что для таких результатов нужно не только усердно тренироваться, но и принимать спортивное питание. По словам Анны, она готова жертвовать личной жизнью ради спорта — даже отказывается от свиданий, лишь бы потягать штангу.

Преображение Анны приняли далеко не все. В соцсетях хейтеры не скупятся на резкие комментарии:

«Ты превратилась в Терминатора, у тебя 0 женственности», «Из-за мужских гормонов голос изменился, а была такая нежная и хрупкая», «Да кто на тебя посмотрит». Даже родная тетя Ольга Шукшина не одобряет новый образ племянницы. Она считает, что Анна пытается заглушить боль и сбежать от проблем: «Это побег от себя. Ну, как мы понимаем, естественно, от себя не убежать».

Анна рассказывала, что с трудом наладила отношения со звездной матерью Марией Шукшиной. Та тоже была не в восторге от перемен и даже называла дочь трансвеститом.

Сама Анна признавалась, что в детстве мать жестоко с ней обращалась: била за плохие оценки и срывала злость за неудачи в личной жизни.

Несмотря на критику, Анна Шукшина не собирается останавливаться. Она тренируется больше пяти раз в неделю, набрала уже 92 килограмма и нацелилась на 100. Своим хейтерам она советует просто не смотреть в ее сторону.

Спортсменка мечтает о титуле «Мисс Вселенная» и продолжает упорно идти к своей цели.

Анна Трегубенко — старшая дочь Марии Шукшиной от брака с переводчиком Артемом Трегубенко. Конфликт с матерью длится с 2021 года, отношения с бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной тоже испортились.

Анна выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу и участвует в международных турнирах. Ее поддерживает только биологический отец.