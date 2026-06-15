Нетрезвый Гарик Сукачев сбил дрон руками

Финал музыкального фестиваля на петрозаводском аэродроме «Пески» запомнился зрителям не только музыкой, но и эпатажным поведением хедлайнера Гарика Сукачева. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Что случилось на концерте в Петрозаводске

Очевидцы рассказывают, что артист был заметно нетрезв и совершал неожиданные поступки: швырял микрофон, целовал баянистку из своей группы, а затем решил устроить охоту за квадрокоптером, который вел съемку концерта.

Как Гарик Сукачев сбил квадрокоптер

После нескольких неудачных попыток ему все же удалось сбить дрон руками. Утомившись, Сукачев попросил сигарету, закурил прямо на сцене и бросил тлеющий окурок в толпу зрителей.

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