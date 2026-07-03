«Нет в мире совершенства»: Кудрявцева повторила роль Гурченко в «Любовь и голуби» и переделала текст под себя

Классика советского кино нередко становится источником вдохновения для современных артистов — и порой смелость, с которой звезды берутся за культовые образы, вызывает у публики одновременно восхищение и настороженность. На этот раз испытание на прочность прошла телеведущая Лера Кудрявцева.

Телеведущая решилась примерить на себя один из самых узнаваемых образов Людмилы Гурченко — Раису Захаровну из легендарной ленты «Любовь и голуби». Правда, не на киноэкране, а в театральной постановке.

Кудрявцева не дрогнула перед грузом ответственности: взяться за роль, прочно ассоциирующуюся с гением Гурченко, — шаг по-настоящему дерзкий. Однако при переносе истории на сцену некоторые детали подверглись трансформации. В сцене, где героиня Гурченко приходит в дом Надюхи для откровенного разговора слегка трансформировали текст.

В частности, культовая реплика «Ах ты, сучка ты крашена!» сохранилась, а вот ответ героини заметно утратил свою фирменную остроту. Вместо хрестоматийного «Почему крашеная, это мой натуральный цвет» персонаж Кудрявцевой произносит куда более сдержанную фразу.

«Что поделать? Нет в мире совершенства», — довольно эмоционально произносит Лера.

Такое переосмысление диалога у многих вызвало смешанные чувства — ведь именно в этих словах когда‑то жила вся харизма и характер героини.