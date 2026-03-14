Нет денег на частную клинику: где лечат Лерчек в Москве – отдельная палата, уход

Информацию подтвердил ее гражданский муж Луис Сквиччиарини вечером 12 марта.

По его словам, девушку госпитализировали в клинику, чтобы на следующий день приступить к лечению.

"Лера молодец! Настроена позитивно!" — написал он, опубликовав видео, где блогершу везут по больничному коридору в кресле-каталке.

Лечение в государственной больнице

По данным Telegram-канала Mash, Лерчек проходит химиотерапию в государственном онкологическом центре имени Блохина. Причина проста: на пребывание в частной клинике у нее нет денег.

Родственники и друзья сейчас собирают средства на лечение. Бывший муж Артем Чекалин, несмотря на желание помочь, не может поддержать ее лично из-за запрета суда на общение.

Источник ТАСС подтвердил, что ситуация с состоянием здоровья Чекалиной непростая, и курс химиотерапии пришлось начинать экстренно.

"Рыдаю третьи сутки": диагноз и состояние

О том, что у Лерчек онкология, стало известно 8 марта. Сквиччиарини рассказал, что девушка давно мучилась от симптомов, но из-за домашнего ареста не могла пройти обследование — суд и следователи отказывали в просьбах разрешить поход к врачам. Ситуация резко ухудшилась после родов 26 февраля.

Подруга блогерши Алина Акилова уточнила диагноз: рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких, позвоночнике и ногах.

"Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит", — написала она.

По словам Акиловой, Лерчек испытывает сильные боли, которые врачи заглушают препаратами.

Прогнозы врачей

Главный онколог Европейской клиники Андрей Пылев в комментарии СМИ пояснил: чтобы оценить шансы на улучшение, нужно знать гистологическую форму и распространенность болезни.

Но если у пациентки классический рак желудка — а это одна из самых агрессивных форм, — то на запущенной стадии прогноз обычно неблагоприятный.

От уголовного дела до больничной палаты

Напомним, осенью 2024 года против Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема возбудили уголовное дело о незаконном выводе денег из России. В ноябре 2025-го стало известно, что долг блогерши перед налоговой превысил 170 миллионов рублей. Счета заблокировали, имущество арестовали, а сама она находилась под домашним арестом. Именно это, по словам близких, помешало вовремя диагностировать болезнь.

Адвокат Максим Блинов в беседе с РЕН ТВ отметил: если суд приговорит Лерчек к лишению свободы, ее могут освободить от отбывания наказания из-за тяжелого заболевания.

