Нет денег на частную клинику: где лечат Лерчек в Москве – отдельная палата, уход

Информацию подтвердил ее гражданский муж Луис Сквиччиарини вечером 12 марта.
По его словам, девушку госпитализировали в клинику, чтобы на следующий день приступить к лечению.
"Лера молодец! Настроена позитивно!" — написал он, опубликовав видео, где блогершу везут по больничному коридору в кресле-каталке.
Лечение в государственной больнице
По данным Telegram-канала Mash, Лерчек проходит химиотерапию в государственном онкологическом центре имени Блохина. Причина проста: на пребывание в частной клинике у нее нет денег.
Родственники и друзья сейчас собирают средства на лечение. Бывший муж Артем Чекалин, несмотря на желание помочь, не может поддержать ее лично из-за запрета суда на общение.
Источник ТАСС подтвердил, что ситуация с состоянием здоровья Чекалиной непростая, и курс химиотерапии пришлось начинать экстренно.
"Рыдаю третьи сутки": диагноз и состояние
О том, что у Лерчек онкология, стало известно 8 марта. Сквиччиарини рассказал, что девушка давно мучилась от симптомов, но из-за домашнего ареста не могла пройти обследование — суд и следователи отказывали в просьбах разрешить поход к врачам. Ситуация резко ухудшилась после родов 26 февраля.
Подруга блогерши Алина Акилова уточнила диагноз: рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких, позвоночнике и ногах.
"Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит", — написала она.
По словам Акиловой, Лерчек испытывает сильные боли, которые врачи заглушают препаратами.
Прогнозы врачей
Главный онколог Европейской клиники Андрей Пылев в комментарии СМИ пояснил: чтобы оценить шансы на улучшение, нужно знать гистологическую форму и распространенность болезни.
Но если у пациентки классический рак желудка — а это одна из самых агрессивных форм, — то на запущенной стадии прогноз обычно неблагоприятный.
От уголовного дела до больничной палаты
Напомним, осенью 2024 года против Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема возбудили уголовное дело о незаконном выводе денег из России. В ноябре 2025-го стало известно, что долг блогерши перед налоговой превысил 170 миллионов рублей. Счета заблокировали, имущество арестовали, а сама она находилась под домашним арестом. Именно это, по словам близких, помешало вовремя диагностировать болезнь.
Адвокат Максим Блинов в беседе с РЕН ТВ отметил: если суд приговорит Лерчек к лишению свободы, ее могут освободить от отбывания наказания из-за тяжелого заболевания.
