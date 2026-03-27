Неожиданный жест: Ефремов припал губами к руке Михалкова после премьеры "Без свидетелей"

Жест Ефремова

Премьера спектакля “Без свидетелей” стала не только ярким событием в театральной жизни, но и подарила зрителям, а затем и пользователям Сети, кадр, вызвавший бурные обсуждения. На фото, появившемся в интернете, запечатлен, казалось бы, обычный, но вместе с тем весьма трепетный и символичный момент: актер Михаил Ефремов, во время традиционного поклона перед публикой, неожиданно обернулся и поцеловал руку режиссера Никиты Михалкова, стоявшего за его спиной.

Этот жест, несомненно, привлек к себе внимание. В мире, где публичные проявления уважения и признательности порой кажутся редкостью, такой акт со стороны Ефремова вызвал целый спектр эмоций и интерпретаций.

Что хотел сказать Ефремов

Несомненно, со стороны Михаила Ефремова это была демонстрация его безмерной и искренней благодарности Никите Михалкову. Режиссер первым протянул руку помощи оступившемуся актеру, предложив вышедшему из колонии Ефремову главную роль в спектакле "Без свидетелей".

Ранее сообщалось, что на премьерные показы спектакля билеты пока раскупаются не активно. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org заявил, что это может быть связано с личностью Михаила Ефремова. Он считает его актером "средней руки" и человеком сомнительных моральных качеств.

А вы как оцениваете жест Михаила Ефремова? Поделитесь в комментариях.