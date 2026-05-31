Нелли Ермолаева и Саша Артемова восстановили дружку спустя годы

Артемова опубликовала в соцсетях фото и видео, где они с Ермолаевой зажигают на выступлении музыканта. По ее словам, поход на концерт был не случайным — именно там девушки отпраздновали примирение.

«Мы воссоединились с Нелли. Не ожидали, да? Мы отметили воссоединение символично, были на концерте у Басты. И знаете, что хочу вам сказать? Я очень хотела послушать живой звук и оценить исполнителя как музыканта. Я осталась под большим впечатлением!» — поделилась Александра.

Последние несколько лет близкие подруги по проекту не общались. Поклонники строили догадки, что между звездами телестройки пробежала черная кошка из-за мужчин. Однако Ермолаева ранее объясняла разрыв иначе. «С возрастом начинаешь ценить качество, а не количество. К сожалению, некоторые люди не могут идти с нами по одному пути», — заявляла брюнетка.

Теперь же Нелли приоткрыла завесу тайны. В комментариях под постом Артемовой она намекнула, что причиной ссоры стали посторонние люди.

«Нас разъединили, но Господь распорядился иначе. Моя!» — написала выпускница «Дома-2».

Фанаты обрадовались воссоединению звезд и активно комментируют новость. Многие поддерживают девушек и желают им не ссориться впредь.

«Молодцы, что вместе сходили», «Девочки, очень рада за вас! Молодцы», «И слава Богу, что воссоединились. Девочки просто красотки», «Ура! И не надо отступать от дружбы. Только вместе и только вперед», — написали интернет-пользователи.

Нашлись и те, кто с иронией спросил: «Что за дружба у вас такая, если вас разъединили два престарелых мужика?».

Саша Артемова и Нелли Ермолаева — известные участницы «Дома-2» прошлых лет. Обе успели построить карьеру вне проекта: Артемова занялась блогерством и бизнесом, Ермолаева тоже ведет соцсети и воспитывает дочь. Однако их дружба долгое время оставалась в прошлом.

Сама Ермолаева пережила громкий развод с Алексеем Смагажевским в марте 2026 года, после которого ее экс-супруг тяжело страдал и публично жаловался на жизнь, называя себя «размазанным».

Что касается «престарелых мужиков», на которых намекнула подписчица, то ни одна из девушек не стала раскрывать, кто именно был инициатором их разрыва. Сейчас, судя по всему, они предпочли забыть старые обиды и двигаться дальше.