Недавно похоронивший жену Энтони Хэд из сериала «Баффи» умер от пневмонии

Мир кино потерял талантливого артиста: Энтони Хэд скончался от осложнений после пневмонии. Известие о его смерти стало печальной новостью для поклонников по всему миру. Он пережил свою гражданскую жену Сару Фишер всего на полгода.

Энтони Хэд обрел широкую известность сравнительно поздно — когда ему уже перевалило за сорок. Прорывной для него стала роль Руперта Джайлза в культовом фантастическом сериале «Баффи, истребительница вампиров». Его персонаж — наставник главной героини, к которому она со временем начинает относиться, как к родному отце. При этом на родине, в Великобритании, актера хорошо знали и по участию в других телевизионных проектах — например, в шоу «Little Britain», ставшем прообразом российского скетч‑сериала «Наша Russia».

Актер появился на свет 20 февраля 1954 года в творческой семье: его мать была актрисой, а отец — документалистом. Позже Хэд признавался, что выбор профессии был предопределен: уже в шесть лет, наблюдая за игрой матери в постановке «Новое платье короля» по мотивам сказки Андерсена, он твердо решил пойти по ее стопам.

В юности Энтони поступил в Лондонскую академию музыки и драматического искусства, а после завершения учебы выступал на театральной сцене. Массовая аудитория узнала его благодаря серии рекламных роликов растворимого кофе. Кампания была выстроена как мини‑сериал: зрители с интересом следили за развитием отношений персонажей — Тони и Шэрон, познакомившихся за чашкой кофе. Ролики получились настолько запоминающимися и полюбились публике настолько сильно, что по их мотивам даже выпустили книгу! Возможно, именно эта популярность помогла актеру получить роль в «Баффи».

Во время съемок в сериале Хэду пришлось переехать в США, оставив семью в Англии. После завершения проекта он не испытывал недостатка в работе, хотя последующие сериалы с его участием пользовались успехом преимущественно в Великобритании. Среди заметных работ — американо‑британский проект «Тед Лассо», где актер сыграл бывшего супруга героини Ханны Уоддингем и экс‑владельца футбольного клуба «Ричмонд», перешедшего к жене после развода. Ещё одним громким хитом стали «Бриджертоны», однако в этом сериале Хэд появился лишь в одном эпизоде.

Трагические события последних лет тяжело сказались на жизни актера. В декабре прошлого года он потерял спутницу жизни — Сару Фишер, известную своей деятельностью в сфере защиты животных. Пара не оформляла официальный брак, но была вместе с 1982 года и воспитывала двух дочерей. Энтони не пережил супругу и на полгода: 1 июня 2026 года он ушел из жизни из‑за осложнений после пневмонии. О кончине актера дочери сообщили представителям прессы только 5 июня.

По материалам KP.RU