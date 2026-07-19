«Небо меня одарило»: Тамара Глоба показала взрослую красавицу-дочь

Астролог Тамара Глоба поделилась с поклонниками теплыми эмоциями и показала снимок своей дочери Анны в день ее 45-летия. Этот пост получился не просто публикацией семейного кадра, а настоящим признанием в любви. В словах Тамары — и гордость, и нежность, и глубокое осознание ценности момента.
Путь к материнству, по признанию Глобы, был для нее непростым, а потому появление дочери стало по-настоящему драгоценным подарком судьбы.
В своем обращении к дочери в телеграм-канале астролог не скупится на добрые слова. Она называет Анну талантливой, умной, доброй и прекрасной, подчеркивая, что каждое ее творение несет в себе особый, светлый духовный заряд. Астролог желает дочери верить в себя и смело воплощать свои идеи — ведь за ее спиной всегда есть надежная опора: мама, которая искренне в нее верит.
«Когда Небо хочет одарить человека нежностью, оно посылает ему дочь. И Небо меня одарило появлением дочери Анны. Но ждать ее мне пришлось долго — тем более ценен этот дар. Знай, что я всегда восхищаюсь тобой. Талантливая, умная, нежная, добрая, любящая и прекрасная — моя волшебная доченька. Я всегда с тобой, во всех делах и во всех твоих начинаниях. Верь в себя и свою силу духа, как верю в тебя я. Создавай, твори, воплощай! Ведь все твои творения есть и будут наполнены добрым духовным светом, став продолжением твоей прекрасной природы. Люблю тебя! Будь счастлива и свети всегда!» — написала Тамара Глоба.
Дочь Тамары Глобы Анна. Фото: соцсети Тамары Глобы
У Тамары Глобы двое наследников, и никто из них не пошел по стопам матери — астрология их не увлекла.
Дочь Анна получила диплом юриста, но так и не связала карьеру с этой областью. Уже будучи взрослой, она решила освоить новое направление и завершила обучение на курсах сценаристов и режиссеров.
Сын Богдан выбрал путь в киноиндустрии: он отучился на продюсерском факультете ВГИКа, а сегодня возглавляет один из отделов на телевидении.
Тамара Глоба дважды официально выходила замуж. Ее первым супругом был Сергей — друг юных лет. Именно в этом браке 18 июля 1081 года родилась дочь Анна. Однако союз просуществовал недолго — пара довольно быстро рассталась.
О причинах развода Тамара рассказала в одном из интервью. В 23 года ей поставили тяжелый диагноз — рак, но, к счастью, болезнь удалось побороть. При этом муж не проявил должной поддержки: он не навещал ее в больнице и не старался оказать моральную опору в этот непростой период.