«Небо меня одарило»: Тамара Глоба показала взрослую красавицу-дочь

Астролог Тамара Глоба поделилась с поклонниками теплыми эмоциями и показала снимок своей дочери Анны в день ее 45-летия. Этот пост получился не просто публикацией семейного кадра, а настоящим признанием в любви. В словах Тамары — и гордость, и нежность, и глубокое осознание ценности момента.

Путь к материнству, по признанию Глобы, был для нее непростым, а потому появление дочери стало по-настоящему драгоценным подарком судьбы.

В своем обращении к дочери в телеграм-канале астролог не скупится на добрые слова. Она называет Анну талантливой, умной, доброй и прекрасной, подчеркивая, что каждое ее творение несет в себе особый, светлый духовный заряд. Астролог желает дочери верить в себя и смело воплощать свои идеи — ведь за ее спиной всегда есть надежная опора: мама, которая искренне в нее верит.