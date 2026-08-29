«Не знаете, что стоит за молчанием»: звезда женского стендапа Ира Мягкова — о невозможности иметь детей

Вопросы о личной жизни порой звучат так буднично, будто это вовсе не вторжение в чужие границы, а обычное любопытство. Но для многих такие «невинные» фразы могут ранить сильнее, чем кажется. Звезда женского стендапа Ирина Мягкова, которой в ноябре исполнится 44 года, наконец поставила точку в бесконечных расспросах о рождении у нее ребенка — и сделала это предельно откровенно.

Поводом для эмоционального высказывания стала неудачная шутка одной из подписчиц. Артистка не стала сглаживать углы и прямо заявила, что устала от подобных вопросов и больше не намерена их терпеть. При этом Ирина призвала не только оставить ее в покое, но и проявить чуткость к другим женщинам: тема материнства может быть по-настоящему болезненной, и за внешним спокойствием порой скрывается то, о чем человек старается не думать каждый день.

Иными словами, Ирина Мягкова дала понять, что не может родить ребенка. И страдает из-за этого.

«Если вы считаете себя достойным, хорошим и умным человеком, вы должны понимать, насколько некорректно задавать такие вопросы и выдавать такие комментарии или „шуточки“. Вы никогда не знаете, что стоит за молчанием человека. Вы думаете, вы просто сказали фразу „Ну когда уже дети?“, и это типа просто любопытство. Но неужели вы не понимаете, что для вас это „просто“, а для кого‑то может быть болезненным напоминанием о том, о чем он старается не думать каждый день», — резко высказалась Мягкова.

Для Ирины в этом вопросе на первом месте — уважение личных границ. Она подчеркнула, что ни она, ни любая другая женщина не обязаны оправдываться или раскрывать причины, по которым не решаются стать матерью. Ее слова — не просто ответ на одну неуместную шутку, а важный сигнал обществу: иногда самое правильное, что можно сделать, — это не спрашивать.

А вы согласны с мнением Ирины Мягковой? Поделитесь в комментариях.