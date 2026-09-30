«Не жили богато, нечего и начинать»: 53-летняя Мария Голубкина — о том, что ей не по карману косметологи

Актрисе Марии Голубкиной на днях исполнилось 53 года, и в свой день рождения она была на гастролях в Крыму со спектаклем «Любовь и голуби». На следующий день актриса вышла в прямой эфир с подписчиками — как всегда, без прикрас, без макияжа и без малейшего желания казаться лучше, чем она есть. Непричесанная, жующая завтрак прямо в гостинице, даже не умывшись — такой ее увидели зрители. И именно такая она, судя по комментариям, их и устраивает: «открытая, загадочная и противоречивая».

Внешность без фильтров

И все же тема внешности волнует Голубкину — что вполне естественно для женщины и тем более для актрисы. Но подход у нее свой, без стремления угнаться за индустриальными стандартами молодости и красоты. На косметологию, по словам Марии, нужен отдельный бюджет, а отдельный бюджет — это зависимость. И таких денег у нее попросту нет.

«На эту косметологию нужен отдельный бюджет. Отдельный бюджет — это зависимость. Но таких миллионов у меня нет, чтобы о них совсем не думать. Как говорила моя свекровь: не жили богато, нечего и начинать», — сказала Голубкина.

Королева искренности

Голубкина давно стала в соцсетях фигурой уникальной: она не выстраивает образ, не продает счастливую жизнь, не позирует в идеальных ракурсах. Ее эфиры — это почти всегда живой, неотредактированный срез реальности, в котором есть место и усталости, и простым завтракам, и честному разговору о том, что у нее нет миллионов на уход за собой. В мире вылизанных глянцевых профилей такая прямота выглядит почти как вызов — и, кажется, именно за это ее и ценят.

А вы согласны с Марией Голубкиной? Надо естественно стареть или все же стараться выглядеть максимально хорошо в своем возрасте? Поделитесь в комментариях.