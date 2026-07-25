«Не все поняли»: певица Марго — о Водонаевой, которая хотела выбросить за борт плачущего ребенка

В публичном пространстве разгорелся спор из‑за резких слов бывшей участницы «Дома-2» Алены Водонаевой. Она в довольно жесткой форме заявила, что плачущего ребенка стоит «выбросить за борт», а заодно призвала родителей вовсе не брать маленьких детей на отдых. Заявление вызвало волну обсуждений — многие сочли фразу чересчур циничной.

Свою позицию озвучила и певица MARGO, которая сама воспитывает трехлетнего сына. Когда-то тоже участвовавшая в телестройке Марго Овсянникова постаралась оправдать Водонаеву.

«Думаю, Алена просто хотела пошутить, но не все поняли этот юмор. Расстраивает, когда кто‑то плачет и портит настроение и себе, и окружающим. Действительно, не везде стоит тащить за собой деток», — заверила MARGO в беседе с Popcake.

Слова певицы прозвучали как попытка сгладить остроту конфликта: признавая, что детский плач может быть дискомфортен для окружающих, она при этом предположила, что за провокационной фразой Водонаевой могла стоять неудачная шутка. При этом позиция MARGO не выглядит безоговорочной поддержкой — скорее это взгляд мамы, которая понимает и родительские сложности, и неудобства, с которыми сталкиваются другие люди.

Напомним, Алена Водонаева наделала шуму в Сети, когда во время прогулки на яхте рядом с Майами предложила выбросить за борт орущего ребенка 7-8 лет. Мамаша, по словам Алены, даже не пыталась успокоить истеричное дитя. Родителей, которые возят с собой маленьких орущих детей, Водонаева назвала недалекими людьми. Многие, кстати, со словами Алены согласились.

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