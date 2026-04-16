"Не верится": Екатерина Стриженова показала 38-летнюю дочь из США

Девушка уже много лет живет в Америке, и повзрослевшая наследница вызвала у матери чувство гордости и легкое недоумение от того, как быстро пролетело время.
В своем блоге Екатерина опубликовала снимок дочери и призналась, что до сих пор не может поверить в ее возраст.
"Настю мы родили рано и поэтому моя мама меня каждый год спрашивала: "Тебе верится, что у вас уже такая взрослая дочь?". Сегодня я ответила бы, что не верится!" — написала актриса.
Стриженова перечислила качества, которыми гордится в наследнице. Она отметила самостоятельность, организованность и профессионализм дочери.
"Настя, я очень тебя люблю, восхищаюсь твоим материнством, ценю твою принципиальность, горжусь твоими успехами!" — поделилась Екатерина.
Особое внимание актриса уделила тому, как дочь выстраивает свою жизнь за границей.
"И не знаю, где ты черпаешь силы, чтобы не спать ночами, вставать в 6 утра, отвозить в школу старшего, младших в детский сад, потом на тренировку и обязательно при любой возможности тащить всех на выставку или в музей", — добавила она.
Дочь Стриженовых Анастасия. Фото: соцсети
Кто такая Анастасия Стриженова
38-летняя Анастасия — старшая дочь Екатерины Стриженовой и актера Александра Стриженова. Она родилась, когда ее родители были еще студентами. Девушка получила образование в США, где и осталась жить. У нее двое детей. Анастасия ведет закрытый образ жизни и редко появляется в публичном пространстве.
Семья Стриженовых
Екатерина и Александр Стриженовы поженились в 1986 году. У пары трое детей: Анастасия (1986 г.р.), Александра (2000 г.р.) и Степан (2011 г.р.). Стриженовы считаются одной из самых крепких и красивых пар российского шоу-бизнеса. Актриса часто делится в соцсетях семейными фото и рассказывает о жизни наследников.