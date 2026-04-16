"Не верится": Екатерина Стриженова показала 38-летнюю дочь из США

Девушка уже много лет живет в Америке, и повзрослевшая наследница вызвала у матери чувство гордости и легкое недоумение от того, как быстро пролетело время.

В своем блоге Екатерина опубликовала снимок дочери и призналась, что до сих пор не может поверить в ее возраст.

"Настю мы родили рано и поэтому моя мама меня каждый год спрашивала: "Тебе верится, что у вас уже такая взрослая дочь?". Сегодня я ответила бы, что не верится!" — написала актриса.

Стриженова перечислила качества, которыми гордится в наследнице. Она отметила самостоятельность, организованность и профессионализм дочери.

"Настя, я очень тебя люблю, восхищаюсь твоим материнством, ценю твою принципиальность, горжусь твоими успехами!" — поделилась Екатерина.

Особое внимание актриса уделила тому, как дочь выстраивает свою жизнь за границей.