Не верил, не давал роли: Максим Аверин сделал признание о Константине Райкине

Известный актер Максим Аверин рассказал, какие уроки ему преподал режиссер Константин Райкин. Аверин считает его своим учителем и мотиватором. За что он благодарен Константину Аркадьевичу?

Что Аверин сказал о Райкине?

Максим Аверин поделился, как однажды услышал, что о нем в интервью сказал Константин Райкин. Аверин всегда боготворил его и считал своим учителем. Фразы, произнесенные Райкиным, могли задеть бы многих, но только не Аверина.

"Его спрашивают: 'Почему вы не давали Аверину материал?' А он отвечает: 'Я не верил в способности этого человека", — цитирует МК.RU Максима Аверина.

Аверин к тому моменту был уже очень популярным артистом. И тут он понял, что именно недоверие мэтра и было для него мотивацией на пути к славе. Он не обижался на то, что его не узнавали, не принимали, а расценивал это для себя как возможность двигаться вперед.

"Не могу сказать, что все сбылось. В этом смысле точку я пока не ставлю — и надеюсь, что не поставлю еще очень долго", — добавил Аверин.

Сколько лет Максиму Аверину?

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года. Через несколько дней ему исполнится пятьдесят лет. Аверин сыграл множество ролей в театре и кино.

Одна из самых известных его работ — роль хирурга Олега Брагина в сериале 'Склифосовский'. Он снимается в этом фильме много лет и заявляет, что ему не надоело. Аверин считает, что нельзя кусать руку, которая тебя кормит.

