Не Вашурина: Ренат Агзамов закрутил роман с топ-менеджершей - моложе его на 10 лет

После развода с Валерией, о котором стало известно только в январе 2026-го, сердце 53-летнего мастера занято. Его избранница — 34-летняя Яна Сойко, коллега по кондитерскому цеху и топ-менеджер в его собственной компании. И, судя по соцсетям, роман длится уже не меньше года.

Секретный развод и новая глава

Информация о расставании Агзамова с супругой долгое время была под замком. Официально о разрыве объявили только в начале 2026-го, хотя бывшая жена подала на развод еще в 2024 году. От того брака у кондитера остался сын Тимур, 2010 года рождения.

А теперь в жизни мастера появилась новая муза. И, что символично, работает она в его же кондитерской империи.

Кто такая Яна Сойко

Яне Сойко 34 года, она тоже разведена и воспитывает двух дочерей. Родом из Одинцово, училась в МГИМО, увлекается спортом — регулярно участвует в марафонах. Но главное — она занимает пост заместителя генерального директора в ООО "Миллениум", компании, которая зарегистрирована на Агзамова и специализируется на производстве пирожных, тортов и прочих сладостей. Так что их связывают не только романтические, но и профессиональные отношения.

О романе девушка недвусмысленно намекает в соцсетях. На фото, где Ренат виден только со спины, он спрашивает:

"Нормальная такая шея у типа… он борец что ли?"

Яна тут же отвечает: "Угадал, борец-завоеватель".

Намек более чем прозрачный.

Как долго это длится

Если покопаться в аккаунте Сойко, становится ясно: отношения длятся как минимум год. Еще летом 2025-го она публиковала снимки, под которыми Агзамов ставил сердечки и писал "Какова красота".

Пара явно не спешила афишировать роман, но теперь, после официального развода, кондитер, кажется, готов показать новую любовь миру.