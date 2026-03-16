"Не такие большие деньги": Пресняков признался, что его сын Никита обнищал в США

Речь зашла о его сыне Никите, который уже много лет живет в Америке. Оказалось, что за океаном у наследника знаменитости дела идут не так гладко, как хотелось бы.

57-летний певец честно признался, что Никита столкнулся с финансовыми сложностями. Заработки у него скромные, и до шикарной жизни далеко. При этом работу сын не бросает — у него несколько проектов.

"Ну, не такие большие деньги, как хотелось бы, конечно, получает. Но на жизнь хватает", — цитирует Преснякова "Комсомольская правда".

Чем занимается Никита в США

34-летний Никита Пресняков уже давно обосновался в Америке. Там он продолжает семейную традицию — выступает со своей группой. Параллельно работает режиссером видеоклипов. Два направления, два источника дохода, но, по словам отца, пока без особых финансовых прорывов.

Тема возвращения в Россию периодически всплывает в прессе. Ранее Владимир уже говорил, что сын рассматривает такой вариант. Но точных планов и дат пока никто не называл.

Свадьба, развод и новая жизнь

Никита Пресняков — сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, внук композитора Владимира Преснякова-старшего. Он рос в творческой семье и с детства был на виду.

27 июля 2017 года Никита женился на модели Алене Красновой. Свадьбу обсуждала вся страна — красивая пара, звездные родственники, шикарное торжество. Но, как это часто бывает, сказка закончилась. 20 августа 2025 года стало известно о разводе.