«Не стоит торопить»: жена Олега Газманова ответила на вопрос о беременности дочери

Супруга Олега Газманова приоткрыла завесу тайны над свадьбой их дочери Марианны, которой недавно исполнилось 22 года. Марина Газманова рассказала, что бракосочетание прошло 1 июля в знаменитом Грибоедовском ЗАГСе столицы. Внимание гостей и зрителей на фото с праздника привлек необычный элемент — детская люлька.

В сети тут же поползли предположения: многие решили, что таким образом семья намекает на скорое пополнение. Однако эти домыслы быстро развеялись. Марина объяснила, что люлька не служила намеком на беременность, а была трогательным отсылом к прошлому. По словам жены артиста, ей хотелось, чтобы в судьбоносный день рядом с Марианной находился предмет, хранящий воспоминания о ее ранних годах, — своеобразное напоминание о том, как быстро летит время.