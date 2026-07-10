«Не стоит торопить»: жена Олега Газманова ответила на вопрос о беременности дочери

Супруга Олега Газманова приоткрыла завесу тайны над свадьбой их дочери Марианны, которой недавно исполнилось 22 года. Марина Газманова рассказала, что бракосочетание прошло 1 июля в знаменитом Грибоедовском ЗАГСе столицы. Внимание гостей и зрителей на фото с праздника привлек необычный элемент — детская люлька.
В сети тут же поползли предположения: многие решили, что таким образом семья намекает на скорое пополнение. Однако эти домыслы быстро развеялись. Марина объяснила, что люлька не служила намеком на беременность, а была трогательным отсылом к прошлому. По словам жены артиста, ей хотелось, чтобы в судьбоносный день рядом с Марианной находился предмет, хранящий воспоминания о ее ранних годах, — своеобразное напоминание о том, как быстро летит время.
«Это та самая люлька, в которой когда‑то спала маленькая Марианна», — подчеркнула супруга исполнителя хита «Мои ясные дни».
Эта люлька вызвала вопросы в Сети. Фото: соцсети Марины Газмановой
Марина призналась, что будто только вчера убаюкивала дочку, а сегодня уже помогает ей сделать шаг в самостоятельную жизнь. В ответ на вопросы о будущих внуках она заметила.
«Олегу остается только мечтать о внуках. Но, думаю, молодым сначала нужно вдоволь насладиться своим счастьем вдвоем. Все остальное обязательно придет… Но точно не стоит торопить», — добавила Марина.
Долгое время личность жениха оставалась загадкой для публики. Узнать его имя поклонникам удалось благодаря любопытной детали: в родительском доме на кружевном декоре были вышиты инициалы пары.
Дочь Олега Газманова в день свадьбы. Фото: соцсети Марины Газмановой
Как рассказала Марина, жениха зовут Максим, и он, как и Марианна, в этом году завершил обучение. Дочь певца получила диплом МГУ, а ее избранник успешно окончил магистратуру. В завершение Марина с легкой иронией подытожила: «Поженились по очень банальной для многих причине — любовь!»
По материалам Super.ru
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Жена Олега Газманова Марина на свадьбе дочери. Фото: соцсети Марины Газмановой