Не сдается: Долина подала в суд на курьеров и дроперов, помогавших мошенникам

На этот раз народная артистка Лариса Долина подала иск в Балашихинский городской суд на четверых фигурантов уголовного дела о мошенничестве. С них певица требует взыскать 176 миллионов рублей по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Ответчиками по иску значатся Цырульникова А.Н., Леонтьев Д.М., Каменецкий А.И. и Основ А.Д. Именно эти люди, по версии следствия, помогали аферистам провернуть схему с квартирой Долиной и ее сбережениями.

Напомним, в конце ноября 2025 года Балашихинский городской суд уже вынес приговор этой четверке. Анжела Цырульникова, которая лично забирала деньги у певицы, получила семь лет колонии и штраф в миллион рублей.

Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий приговорены к семи годам, Андрей Основа — к четырем годам колонии.

Как работала схема

По данным следствия, общая сумма ущерба, причиненного Долиной, превысила 317 миллионов рублей. В эту сумму вошли как переведенные мошенникам сбережения (более 175 миллионов), так и стоимость проданной значительно ниже рынка квартиры.

Фигуранты убедили певицу перевести деньги на "безопасные счета" и провести якобы фиктивную сделку купли-продажи ее квартиры под контролем правоохранительных органов. Долина выполнила указания, после чего передала средства обвиняемым.

"Не знали, что творят"?

Адвокаты осужденных настаивают, что их подзащитных использовали вслепую. Представитель Андрея Основа после суда рассказывал, что парня просто попросили дать банковскую карту для занятий криптотрейдингом.

"В такой ситуации мог оказаться каждый молодой парень, который имеет каких-то друзей, которые к нему подошли и сказали: "Дай мне банковскую карту", — заявил адвокат Асим Алыев.

Осужденные и их защита уже подали апелляционные жалобы, требуя отменить приговор и вернуть материалы на дополнительное расследование.

Как Долина потеряла квартиру

История началась летом 2024 года. Мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили Ларису Долину продать свою элитную пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и перевести деньги на "безопасные счета".

Покупательницей стала бизнесвумен Полина Лурье, которая, как позже выяснилось, не имела отношения к обману. Когда Долина поняла, что стала жертвой аферистов, она обратилась в суд и добилась возврата квартиры. Но Лурье, оставшаяся и без денег, и без жилья, дошла до Верховного суда.

16 декабря 2025 года Верховный суд РФ вынес окончательное решение в пользу покупательницы, признав ее добросовестной приобретательницей. Квартиру вернули Лурье, а Долину с дочерью и внучкой выселили. Ключи новая владелица получила только 19 января 2026 года.