«Не считаю это недостатком»: Настасья Самбурская высказалась о своем высоком росте

В мире шоу‑бизнеса стандарты внешности обсуждают постоянно, но далеко не все звезды готовы подстраиваться под чужие ожидания. Настасья Самбурская — как раз из тех, кто не боится открыто говорить о своем отношении к собственным параметрам и жизненным приоритетам. При росте 177 сантиметров актриса и певица не только сохраняет стройную фигуру, но и уверенно отстаивает право не считать высокий рост проблемой.
Свою позицию Самбурская формулирует прямо и без лишних сантиментов. В личном блоге она дала женщинам с высоким ростом простой, но сильный совет: не превращать особенность в недостаток.
«Я не считаю это недостатком, если моё мнение для вас важно. И вы тоже не считайте, и одной проблемой в жизни будет меньше», — заявила артистка.
Для Настасьи это не просто красивая фраза, а жизненная установка: принимать себя и не множить внутренние конфликты там, где их можно избежать.
Настасья Самбурская ответила на вопрос о высоком росте. Фото: соцсети
Не менее откровенно звезда говорит и о работе. Настасья Самбурская подчеркивает, что полностью обеспечивает себя сама, а значит, вынуждена много трудиться. При этом в последнее время она старается выстраивать баланс: учиться управлять расписанием и оставлять место для отдыха. Но при этом никаких жестких карьерных потолков Настасья себе не ставит.
«Никакой планки я себе не ставлю. У меня есть определенный уровень жизни, комфортный для меня. Для того чтобы его поддерживать, нельзя останавливаться, так как меня никто не обеспечивает, поэтому я постоянно буду стараться расти, потому что мне нужно, чтобы вокруг было красиво», — объясняет она свой подход.
Настасья Самбурская недавно стала блондинкой. Фото: соцсети
Впрочем, прямолинейность актрисы порой становится причиной громких обсуждений. Так, ранее произошел неприятный инцидент с ведущей программы «Модный приговор» Лилией Рах: она раскритиковала наряд Настасьи, чем сильно задела артистку.
Этот случай лишний раз показывает, что даже при всей внутренней уверенности оставаться равнодушным к чужой критике бывает непросто — и Самбурская не скрывает, что такие моменты ее задевают.
История Настасьи — это про то, как сохранять собственные ориентиры в среде, где чужое мнение часто пытаются выдать за истину. Она не обещает универсальных рецептов, но дает то, что многим важно услышать: право не считать себя «не таким» и право двигаться в своем ритме.
А у вас есть комплексы по поводу роста? Поделитесь в комментариях.