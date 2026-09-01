«Не считаю это недостатком»: Настасья Самбурская высказалась о своем высоком росте

В мире шоу‑бизнеса стандарты внешности обсуждают постоянно, но далеко не все звезды готовы подстраиваться под чужие ожидания. Настасья Самбурская — как раз из тех, кто не боится открыто говорить о своем отношении к собственным параметрам и жизненным приоритетам. При росте 177 сантиметров актриса и певица не только сохраняет стройную фигуру, но и уверенно отстаивает право не считать высокий рост проблемой.

Свою позицию Самбурская формулирует прямо и без лишних сантиментов. В личном блоге она дала женщинам с высоким ростом простой, но сильный совет: не превращать особенность в недостаток.

«Я не считаю это недостатком, если моё мнение для вас важно. И вы тоже не считайте, и одной проблемой в жизни будет меньше», — заявила артистка.

Для Настасьи это не просто красивая фраза, а жизненная установка: принимать себя и не множить внутренние конфликты там, где их можно избежать.