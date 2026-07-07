«Не пожалел, что женился»: муж-итальянец певицы Азизы рассказал о причинах развода с ней

Громкое признание в эфире программы Андрея Малахова всколыхнуло поклонников певицы Азизы. 62-летняя артистка сообщила о намерении расторгнуть брак с супругом-итальянцем Алессандро Лортэ. При этом сам мужчина категорически не согласен с таким развитием событий и полон решимости сохранить союз.

В очередной раз личная жизнь певицы Азизы оказалась в центре внимания. Во время съемок в студии программы Андрея Малахова знаменитость огорошила публику новостью: она подала документы на расторжение брака с супругом-итальянцем Алессандро Лортэ. Однако сам Алессандро не намерен сдаваться и твердо намерен побороться за отношения. Он заявил, что мечтает вновь быть рядом с возлюбленной и перевезти ее в Италию.

«Мы не разбежались с Азизой, мы просто живем в разных городах. Мы должны сами решить, как нам дальше быть. Причина (желания Азизы развестись — авт.), наверное, расстояние. Когда вы живете в разных городах, так получается. Сложно жить на большом расстоянии определенное время. Но я не пожалел, что женился на Азизе», — цитирует мужа Азизы MK.RU .

На вопрос о том, каково ему в статусе холостяка, мужчина отвечает без колебаний, что перевезет Азизу в Италию.

«Еще неизвестно, в каком я статусе. Планирую ее возвращать. Хочу перевезти в Италию», — заявил Алессандро.

Напомним, бракосочетание Азизы и Алессандро состоялось в 2021 году. Избранником звезды стал итальянец, в чьих жилах течет и русская кровь. В тот период певица буквально излучала радость: ее ничуть не тревожили ни возрастная разница, ни то, что любимый человек живет за границей.

Азиза открыто говорила о желании стать матерью и подарить супругу большую семью, а в шутку даже упоминала о планах устроить для мужа нечто вроде гарема — в духе эксцентричных фантазий, свойственных яркой артистке.

А вы как думаете, Азиза согласится переехать к мужу в Италию? Поделитесь в комментариях.