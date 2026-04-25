«Не понимаю, как жить дальше»: дочь Алексея Пиманова убита горем

Внезапная кончина прославленного телеведущего Алексея Пиманова потрясла общество, его почитателей, родных и близких. Никто не остался безразличен к уходу выдающегося деятеля российского искусства. Сильнее всего переживают утрату супруга и дети Пиманова — они поддерживали с отцом тесные отношения.
Дочь Пиманова Дарья не раз отмечала, что отец оказывал ей поддержку в самых непростых начинаниях и был рядом в тяжелые периоды. После ухода из жизни знаменитого родителя она нашла в себе мужество высказаться и разместила проникновенное обращение в сети.
«Ты научил меня жить… Жить в любви, добре, сострадании, справедливости и упорстве! Ты научил меня не унывать, вставать с колен, творить во имя света, Родины, семьи и быть безусловным профессионалом своего дела и просто человеком! Ты всегда говорил, что дорогу осилит идущий, но как бы невзначай тихонько поддерживал меня, когда я спотыкалась на своем пути и норовила разбить нос!», — написала Дарья Пиманова.
В каждом слове раздавленной горем дочери читаются горечь утраты, душевная боль и безысходность. Она буквально не представляет, как строить дальнейшую жизнь и за что цепляться. Дарья почти молит отца оказывать ей помощь с небес, вести и давать советы — так же, как он делал это при жизни.
Дарья Пиманова поделилась снимком с отцом. Фото: соцсети
«Ты был моим ангелом и маяком на Земле! И теперь я умоляю тебя, останься моим ангелом и маяком и на небесах, иначе я совсем не понимаю, как жить дальше, ибо сердце мое не способно вместить столько боли и слез», — скорбит безутешная дочь.
42-летняя Дарья Пиманова достигла значительных успехов в профессиональной сфере. Она — востребованная телеведущая, продюсер и режиссер. Выбор пути в телеиндустрии не был случаен: женщина продолжила семейную традицию. Ее мать — Валентина Пиманова, ведущая программы «Кумиры».
В настоящий момент дочь заслуженного артиста участвует в ряде масштабных проектов: разрабатывает сценарии и занимается продюсированием документальных картин. Дарья Пиманова выступает режиссером цикла фильмов «Рождение легенды».
Напомним, что неизменный ведущий программы «Человек и Закон» ушел из жизни на 65‑м году вследствие инфаркта. У Алексея Пиманова остались взрослые дети: сыновья Артем и Денис — от первого брака, дочь Дарья — от второго. Его последней спутницей жизни стала актриса Ольга Погодина; в этом союзе детей не появилось.