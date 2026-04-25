«Не понимаю, как жить дальше»: дочь Алексея Пиманова убита горем

Внезапная кончина прославленного телеведущего Алексея Пиманова потрясла общество, его почитателей, родных и близких. Никто не остался безразличен к уходу выдающегося деятеля российского искусства. Сильнее всего переживают утрату супруга и дети Пиманова — они поддерживали с отцом тесные отношения.

Дочь Пиманова Дарья не раз отмечала, что отец оказывал ей поддержку в самых непростых начинаниях и был рядом в тяжелые периоды. После ухода из жизни знаменитого родителя она нашла в себе мужество высказаться и разместила проникновенное обращение в сети.

«Ты научил меня жить… Жить в любви, добре, сострадании, справедливости и упорстве! Ты научил меня не унывать, вставать с колен, творить во имя света, Родины, семьи и быть безусловным профессионалом своего дела и просто человеком! Ты всегда говорил, что дорогу осилит идущий, но как бы невзначай тихонько поддерживал меня, когда я спотыкалась на своем пути и норовила разбить нос!», — написала Дарья Пиманова.

В каждом слове раздавленной горем дочери читаются горечь утраты, душевная боль и безысходность. Она буквально не представляет, как строить дальнейшую жизнь и за что цепляться. Дарья почти молит отца оказывать ей помощь с небес, вести и давать советы — так же, как он делал это при жизни.