«Не перестаю восхищаться тобой»: Боярская публично обратилась к Матвееву

28 июля в творческой семье Максима Матвеева и Елизаветы Боярской сразу два повода для теплых поздравлений: актер отмечает 44‑й день рождения, а заодно супруги празднуют топазовую свадьбу — ровно 16 лет назад они связали свои судьбы.

В честь двойного праздника Елизавета поделилась в сети архивными снимками, запечатлевшими первые месяцы их с Максимом романа. Кадры сделаны еще на кнопочный телефон — в ту пору влюбленные и представить не могли, какой путь им предстоит пройти вместе.