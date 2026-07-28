«Не перестаю восхищаться тобой»: Боярская публично обратилась к Матвееву

28 июля в творческой семье Максима Матвеева и Елизаветы Боярской сразу два повода для теплых поздравлений: актер отмечает 44‑й день рождения, а заодно супруги празднуют топазовую свадьбу — ровно 16 лет назад они связали свои судьбы.
В честь двойного праздника Елизавета поделилась в сети архивными снимками, запечатлевшими первые месяцы их с Максимом романа. Кадры сделаны еще на кнопочный телефон — в ту пору влюбленные и представить не могли, какой путь им предстоит пройти вместе.
«На этих фотографиях, сделанных на кнопочный телефон, мы еще не знаем, что у нас будет двое изумительных сыновей, и что мы поженимся в твой день рождения!» — поделилась эмоциями Боярская.
Матвеев и Боярская на архивном селфи. Фото: соцсети
Актриса адресовала мужу искренние слова поздравления, назвав его мальчишкой.
«С днем рождения, мальчишка! И с нашим днем! 16 лет! Я не перестаю восхищаться тобой, очаровываться всем, что ты делаешь! Ты — наш маяк и опора! Пусть сбывается все, что ты задумываешь, а мы всегда рядом. Погнали дальше!» — обратилась к мужу Лиза Боярская.
Публикацию оценили многие коллеги по цеху: среди тех, кто отметил трогательные кадры, — Ирина Безрукова, Светлана Бондарчук, Наталья Подольская, Евгений Бороденко, Светлана Устинова и другие звезды.
История отношений пары началась в 2009 году на съемочной площадке фильма «Не скажу», где Матвеев, уже имевший за плечами недолгий брак с актрисой Яной Сексте (он продлился всего год), познакомился с Лизой Боярской — представительницей известной творческой династии. Уже через год, 28 июля 2010‑го, влюбленные официально оформили отношения в ЗАГСе.
Сегодня Матвеев и Боярская — не только успешные артисты, но и любящие родители: они воспитывают двоих сыновей — 14‑летнего Андрея и 7‑летнего Григория. Их союз остается примером крепкой и гармоничной семьи в мире кино.