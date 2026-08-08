Не облысение, а пластика: почему Пугачева так выглядит, объяснил бьюти-мастер из США Андросов

Алла Пугачева произвела фурор на закрытии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala — артистка появилась в эффектном, но неоднозначном образе: жакет, мини‑юбка и берет с черной вуалью. Однако внимание публики оказалось приковано не столько к наряду, сколько к прическе звезды. В соцсетях разгорелись бурные обсуждения: многие пользователи недоумевали, что произошло с волосами певицы, и высказывали предположения о сильном поредении волос.
Ситуацию прояснил популярный блогер и бьюти‑мастер Иван Андросов, который сейчас живет в Лос‑Анджелесе. На его аккаунт подписаны многие звезды шоу‑бизнеса, в том числе Филипп Киркоров и Андрей Разин. Эксперт поспешил развеять слухи об облысении артистки.
Он согласился с тем, что наряд певицы был крайне неудачным. Но уточнил, что Алла Борисовна не впервые в жизни совершает модную промашку. Для певицы ее статуса это и неважно. По словам Андросова, Пугачева имеет полное право носить мешок и никто не смеет ее за это обсуждать.
«Дело не в этом. Дело в том, что она не лысела. Женщина, которая делает две‑три круговые подтяжки лица… Просто линия роста волос у нее переместилась очень высоко, за ухо, потому что тянут кожу и мышцы», — объяснил Андросов.
Алла Пугачева в Юрмале с мужем, иноагентом Максимом Галкиным*. Фото: соцсети
Бьюти‑мастер признал, что из‑за особенностей укладки и фасона берета создается оптическая иллюзия, будто у певицы почти нет волос. При этом Иван поделился и личными наблюдениями за эволюцией образа Пугачевой. Ему, например, не нравился период, когда народная артистка СССР красилась в блондинку: по мнению эксперта, тогда она теряла свою природную силу.
Сейчас, как считает Андросов, ситуация иная.
«А сейчас вот опять у нее рыжие волосы, свои… Нормальные волосы для ее возраста. Просто пластика. Она сама не скрывает, что первый раз делала ее в 1997 году перед съемками клипа „В Петербурге сегодня гроза“. Там был, кстати, роскошный пластический хирург… И потом, думаю, у нее после этого были две‑три операции. Поэтому это никакого отношения к облысению не имеет», — уточнил эксперт.
Таким образом, споры в сети оказались вызваны не изменениями в состоянии волос артистки, а последствиями эстетических процедур — и профессиональный взгляд эксперта помог расставить все точки над i.
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*Включен в реестр иностранных агентов