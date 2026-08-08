Не облысение, а пластика: почему Пугачева так выглядит, объяснил бьюти-мастер из США Андросов

Алла Пугачева произвела фурор на закрытии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala — артистка появилась в эффектном, но неоднозначном образе: жакет, мини‑юбка и берет с черной вуалью. Однако внимание публики оказалось приковано не столько к наряду, сколько к прическе звезды. В соцсетях разгорелись бурные обсуждения: многие пользователи недоумевали, что произошло с волосами певицы, и высказывали предположения о сильном поредении волос.

Ситуацию прояснил популярный блогер и бьюти‑мастер Иван Андросов, который сейчас живет в Лос‑Анджелесе. На его аккаунт подписаны многие звезды шоу‑бизнеса, в том числе Филипп Киркоров и Андрей Разин. Эксперт поспешил развеять слухи об облысении артистки.

Он согласился с тем, что наряд певицы был крайне неудачным. Но уточнил, что Алла Борисовна не впервые в жизни совершает модную промашку. Для певицы ее статуса это и неважно. По словам Андросова, Пугачева имеет полное право носить мешок и никто не смеет ее за это обсуждать.