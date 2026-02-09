"Не нищий": Дмитрий Тарасов пригрозил судом хейтерам

Поводом для новых насмешек стала информация о налоговом долге экс-футболиста в почти 300 тысяч рублей. Общественность тут же начала строчить шутки про его финансовый крах. Но сам спортсмен ставить на себе крест не собирается.

В своем блоге 38-летний Тарасов выступил с резким заявлением. По его словам, все эти "сенсации" — просто плод фантазии желтых СМИ, которым лень проверять факты.

"С интересом наблюдаю, как некоторые редакции снова пытаются слепить громкую новость из кучи слухов. Имя известное — значит, можно быстро собрать хайп, не вдаваясь в детали, — заявил Дмитрий. — Все мои юридические вопросы решаются строго в рамках закона. Без помощи этих фантазеров. А тем, кто любит сочинять, напоминаю: за клевету рано или поздно спросят по всей строгости".

Новый клуб в Серпухове и мечта о будущем

Вместо того чтобы разгребать сплетни, Тарасов активно работает над новым проектом, который для него — дело всей жизни. Он хочет создать свою футбольную команду в Серпухове и вывести ее на серьезный уровень.

"Недавно я впервые побывал на местном стадионе — там, где скоро начнется новая история. Это для меня больше, чем просто бизнес-идея. Это шанс сделать шаг к мечте: развивать футбол в городе, увлечь спортом молодежь и построить дело, которое останется на долгие годы", — поделился он.

Опыт прошлого и опора в семье

Это не первая попытка Тарасова основать свою команду — предыдущий проект, увы, не выжил и был закрыт. Но Дмитрий не привык сдаваться после одной неудачи. Его главная поддержка и тыл — семья. Со своей супругой, Анастасией Костенко, они недавно отпраздновали восьмую годовщину свадьбы и воспитывают четверых детей.

"Мы когда-то выбрали друг друга перед Богом и каждый день подтверждаем этот выбор. Семья — наш самый главный и ценный проект, — написал Тарасов. — За восемь лет мы сильно изменились: повзрослели, стали спокойнее и мудрее. Появились дети, дом, свои традиции и свой маленький мир".

Так что, судя по всему, финансовые вопросы Тарасов решает в рабочем порядке, а все свои силы и эмоции вкладывает в будущее — как в спортивное, так и в личное.