Не наш человек: актеры потребовали от Любимовой убрать Богомолова с поста ректора

В театральном мире назревает скандал. Известные актеры — выпускники Школы-студии МХАТ — написали открытое обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой. Их главное требование: немедленно отменить назначение режиссера Константина Богомолова на пост временного ректора их альма-матер. По мнению выпускников, этот выбор нарушает все традиции знаменитой школы.

Кто подписал обращение и что в нем написано?

Первой выступила актриса Марьяна Спивак, опубликовавшая в своем блоге открытое письмо. Ее поддержали и другие выпускники, включая известную телеведущую и актрису Юлию Меньшову.

В обращении сказано важное: исторически ректорами Школы-студии МХАТ становились только "коренные мхатовцы", то есть люди, которые сами вышли из этих стен. В списке таких легенд — имена Олега Ефремова, Олега Табакова, Анатолия Смелянского и Игоря Золотовицкого.

Назначение же Богомолова, который не является выпускником МХАТ, по мнению подписавших, ломает все принципы и подрывает ценности школы. Юлия Меньшова прямо заявила.

"Очень прошу внимания со стороны нашего министра к этому обращению как выпускница Школы-студии МХАТ, которую закончили и мои родители".

Кто такой Константин Богомолов и почему его назначение всех взбудоражило?

Константин Богомолов — фигура яркая и спорная. Он один из самых обсуждаемых современных режиссеров. Его постановки в МХТ имени Чехова, "Ленкоме" и других театрах всегда вызывают шквал эмоций — от восторга до полного неприятия. Он известен как новатор, который не боится экспериментировать, иногда очень смело переделывая классику.

Богомолов уже несколько лет женат на известной телеведущей и медийной личности Ксении Собчак. Этот брак постоянно на слуху, что делает самого режиссера еще более публичной и узнаваемой фигурой, что в консервативной театральной среде не всегда воспринимают положительно.