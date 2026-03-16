"Не может передвигаться": муж Лерчек опубликовал тревожное фото с Валерией

В понедельник, 16 марта, в Гагаринском суде Москвы должно было пройти очередное заседание по делу о выводе денег за рубеж, но адвокаты блогерши подали срочное ходатайство. Причина — тяжелейшее состояние здоровья, которое делает невозможным участие в процессе.

Защита Лерчек предоставила медицинские документы, из которых следует, что у Валерии диагностированы множественные поражения: перелом двух позвонков из-за метастазов, выраженный болевой синдром (9-10 баллов по шкале боли), острая потеря зрения на правый глаз и поражение костей свода черепа.

В такой ситуации говорить о каком-либо участии в судебных заседаниях не приходится. Ближайшие несколько месяцев Лерчек точно не сможет появляться в суде. Адвокаты просят изменить меру пресечения и приостановить производство по делу.

"Начинается лучевая терапия"

Гражданский муж Валерии, танцор Луис Сквиччиарини, опубликовал тревожное фото. На снимке — Лерчек, ее мама Эльвира Феопентова и сам Луис держатся за руки. Подпись короткая, но емкая: