"Не может передвигаться": муж Лерчек опубликовал тревожное фото с Валерией

В понедельник, 16 марта, в Гагаринском суде Москвы должно было пройти очередное заседание по делу о выводе денег за рубеж, но адвокаты блогерши подали срочное ходатайство. Причина — тяжелейшее состояние здоровья, которое делает невозможным участие в процессе.
Защита Лерчек предоставила медицинские документы, из которых следует, что у Валерии диагностированы множественные поражения: перелом двух позвонков из-за метастазов, выраженный болевой синдром (9-10 баллов по шкале боли), острая потеря зрения на правый глаз и поражение костей свода черепа.
В такой ситуации говорить о каком-либо участии в судебных заседаниях не приходится. Ближайшие несколько месяцев Лерчек точно не сможет появляться в суде. Адвокаты просят изменить меру пресечения и приостановить производство по делу.
"Начинается лучевая терапия"
Гражданский муж Валерии, танцор Луис Сквиччиарини, опубликовал тревожное фото. На снимке — Лерчек, ее мама Эльвира Феопентова и сам Луис держатся за руки. Подпись короткая, но емкая:
"Сегодня начинается лучевая терапия. После первой химии".
На заседание в Гагаринский суд пришел бывший муж Валерии Артем Чекалин, а также представители адвокатской команды. Он рассказал, что семья сплотилась на боне болезни Леры, а дети живут с ним.
От домашнего ареста до реанимации
Напомним, в начале марта 2026 года стало известно, что у 33-летней Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Диагноз подтвердил ее гражданский муж.
По словам Сквиччиарини, Лерчек давно мучилась от болей, но из-за домашнего ареста (против блогерши возбуждено уголовное дело о незаконном выводе денег) не могла пройти обследование — суд и следователи отказывали в просьбах разрешить поход к врачам.
Ситуация резко ухудшилась после родов. 26 февраля Чекалина родила от Сквиччиарини