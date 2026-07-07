«Не могу жить без Гоги»: худрук театра «Ромэн» Николай Сергиенко — о том, как Екатерина Жемчужная плакала о покойном муже

Звезда сериала «Кармелита», актриса Екатерина Жемчужная, в последний жизни не соглашалась участвовать в театральных постановках. Ее терзали переживания из‑за утраты мужа.
Художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко во время прощания с Екатериной Жемчужной признался, что за несколько недель до печального финала его не покидало тревожное предчувствие за судьбу актрисы. В последних числах июня он попытался связаться с Екатериной по телефону, однако она не ответила на звонок — впоследствии стало известно, что артистка находилась на лечении в стационаре. Сергиенко отмечал, что состояние Жемчужной постепенно улучшалось, но 3 июля раздался роковой звонок: ему сообщили о ее кончине.
«Она часто приходила ко мне «поплакаться». При этом выглядела как всегда великолепно, но в глазах была боль. Говорила: «Не могу жить без Гоги», — поделился Сергиенко на церемонии прощания с Жемчужной.
Худрук театра «Ромэн» Николай Сергиенко на прощании с Екатериной Жемчужной. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Артистка так и не смогла смириться с уходом супруга, который скончался летом 2021 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Эта потеря стала для нее сокрушительным потрясением. По воспоминаниям коллег, Екатерину Жемчужную изматывали глубокие душевные страдания, она часто давала волю слезам. Союз пары продержался больше пяти десятилетий и был наполнен счастьем.
Жизнь Екатерины Жемчужной оборвалась 3 июля; причиной ухода 82‑летней звезды стала тромбоэмболия — произошел отрыв тромба. Народная артистка России завоевала любовь публики благодаря образам в картинах «Вечный зов», «Карнавал», «Табор уходит в небо», а также в сериале «Кармелита». Ее творческая связь с театром «Ромэн» длилась свыше 60 лет.
7 июля состоялась церемония прощания с Екатериной Жемчужной, которую провел внук актрисы и продолжатель творческой династии Жемчужных.