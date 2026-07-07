«Не могу жить без Гоги»: худрук театра «Ромэн» Николай Сергиенко — о том, как Екатерина Жемчужная плакала о покойном муже

Артистка так и не смогла смириться с уходом супруга, который скончался летом 2021 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Эта потеря стала для нее сокрушительным потрясением. По воспоминаниям коллег, Екатерину Жемчужную изматывали глубокие душевные страдания, она часто давала волю слезам. Союз пары продержался больше пяти десятилетий и был наполнен счастьем.

Жизнь Екатерины Жемчужной оборвалась 3 июля; причиной ухода 82‑летней звезды стала тромбоэмболия — произошел отрыв тромба. Народная артистка России завоевала любовь публики благодаря образам в картинах «Вечный зов», «Карнавал», «Табор уходит в небо», а также в сериале «Кармелита». Ее творческая связь с театром «Ромэн» длилась свыше 60 лет.

7 июля состоялась церемония прощания с Екатериной Жемчужной, которую провел внук актрисы и продолжатель творческой династии Жемчужных.