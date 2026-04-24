«Не могу поверить, что это правда»: Яна Поплавская отреагировала на смерть Алексея Пиманова

Яна Поплавская. Фото: Наталья Шатохина / News.ru / Global Look Press

Яна Поплавская скорбит о смерти телеведущего Алексея Пиманова.

Новость о скоропостижной смерти Алексея Пиманова потрясла медиасообщество и зрителей. Известный журналист, телеведущий и продюсер ушел из жизни в возрасте 64 лет. Известие стало шоком для многих, в том числе для актрисы и общественного деятеля Яны Поплавской. В эмоциональном высказывании она поделилась своими чувствами и воспоминаниями о коллеге.

Яна Поплавская отреагировала на известие о смерти Алексея Пиманова эмоционально и искренне:

«Не могу поверить, что это правда», — написала она в своем телеграм-канале.

Актриса призналась, что новость о кончине Пиманова кажется ей нереальной — несмотря на то что они общались нечасто, каждое взаимодействие оставляло глубокий след. По словам Поплавской, Алексей Пиманов всегда производил впечатление сдержанного человека, подлинного интеллигента, элегантного профессионала.

Эти качества, наряду с высочайшим уровнем компетентности, снискали ему уважение коллег, друзей и многомиллионной аудитории.

«Важно, что Пиманову верили люди, обращались в программу, которая им помогала — благодаря резонансу возбуждались и раскрывались уголовные дела, решались человеческие проблемы. Наверное, в него верили, как в Александра Бастрыкина», — добавила Яна Поплавская.

Поплавская сделала акцент на масштабе личности Пиманова: его уход она воспринимает не просто как потерю известного телеведущего, а как исчезновение «целого мира» — многогранного, талантливого, достойного.

Алексей Пиманов — знаковая фигура российского телевидения. На протяжении десятилетий он оставался бессменным ведущим программы «Человек и Закон», которая завоевала доверие миллионов зрителей.

Он скончался 23 апреля. Жена Пиманова, актриса Ольга Погодина, сообщила, что причиной смерти телеведущего стал инфаркт. Погодина назвала его уход из жизни самой страшной трагедией.

