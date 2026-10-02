«Не хуже того же Галкина*»: Шаляпин заявил, что мог бы вести любое шоу на Первом канале

Шоумен Прохор Шаляпин признался, что мог бы за сущие копейки вести любое шоу на Первом канале. Шаляпин заявил, что вполне мог бы стать новым Максимом Галкиным*. По мнению Прохора, он работает и смотрится в кадре ничуть не хуже, чем супруг Аллы Пугачевой, иноагент Максим Галкин*.

Когда-то Прохор Шаляпин мечтал о телеэкране и делал все, чтобы оказаться в кадре. Однако попасть в прайм‑тайм оказалось непросто: по словам артиста, телевизионные редакторы в первую очередь делали ставку на уже раскрученных звезд, а молодым исполнителям почти не оставляли шанса заявить о себе.

В проекте «Пиотровски онлайн» Шаляпин откровенно поделился своими переживаниями о том времени. Он считает, что Первый канал, который в целом сыграл большую роль в популяризации многих артистов, мог бы проявить к нему больше творческого интереса.

«Первый канал, который открыл нас миру, так скажем, мог бы с большим творческим, так скажем, запалом отнестись ко мне, как к персонажу. <…> Так нельзя. Вы столько талантливых людей по миру пустили в свое время. За копейки бы вел любое шоу, не хуже того же Галкина*», — обратился к руководству канала Прохор.

Сейчас настрой артиста заметно изменился. Если раньше он был готов браться за любую работу ради возможности появиться на экране, то теперь, по его словам, энтузиазм иссяк. Даже если когда‑нибудь поступят новые предложения о съемках, особого желания возвращаться в телеэфир у него уже нет.

А вы как считаете, Прохор Шаляпин прав? Поделитесь в комментариях.

*Включен в реестр иностранных агентов