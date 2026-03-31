"Не кем-то": жених Лерчек объявил, что она лично погасила долг в 175 млн рублей

Луис Сквиччиарини, возлюбленный блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек), прокомментировал информацию о выплате более 175 миллионов рублей в пользу Федеральной налоговой службы. В своем обращении он подчеркнул, что задолженность была погашена без привлечения сторонних лиц или средств.

Лерчек и ее долг

Ранее сообщалось, что некий неизвестный перевел на счет Лерчек сумму в более, чем 175 млн рублей. Подозревался в добром жесте экс-супруг Чекалиной и отец троих детей блогерши Артем Чекалин. Тем более, что не так давно он продал некогда принадлежавший его семье особняк.

Но оказалось, в роли доброго волшебника для самой себя выступила Лерчек. Ее возлюбленный рассекретил таинственного платежеспособного гражданина. Никаких интриг!

"Долг перед налоговой погашен. Он погашен не кем‑то, а самостоятельно", — заявил Луис Сквиччиарини в личном блоге.

Больше не банкрот

31 марта стало известно, что Лерчек не объявят банкротом. Дело прекращено судом. Это стало возможным из-за того, что долг перед ФНС погашен.