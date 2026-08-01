«Не испортил»: 81-летний Якубович высказался о спектакле в Театре сатиры с его участием

81‑летний Леонид Якубович подводит итоги юбилейного года — и среди главных событий называет не только творческие успехи, но и новый виток театральной карьеры. Для артиста попадание в труппу Театра сатиры стало по-настоящему трогательным и важным моментом.

В числе радостных достижений года Якубович отметил и музыкальную сторону своего творчества.

«Я написал несколько песен, которые приняли к исполнению, — это очень приятно», — цитирует Леонида Якубовича MK.RU .

Но особенно эмоционально он говорит о работе в театре. Якубовича взяли в Театр сатиры. Телеведущий назвал это большим и очень трогательным для него событием.

Речь идет о спектакле «Невиновный», где 18 июня Леонид Аркадьевич вышел на сцену в образе Кристиана. Когда у него спросили, как прошел показ, артист ответил с присущей ему самоиронией.

«Говорят, удачно. По крайней мере меня оставили в труппе, в спектакле, что, наверное, говорит о том, что я его не испортил», — поделился Леонид Якубович.

Эти слова отражают и волнение дебютанта, и умение относиться к себе с юмором — черты, за которые зрители любят Якубовича не меньше, чем за его работу на телевидении. Участие в постановке стало для него не просто новым опытом, а доказательством того, что творческая энергия и любовь к сцене с годами не угасают.

А вы пошли бы на спектакль с участием Леонида Якубовича? Поделитесь в комментариях.