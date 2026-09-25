«Не интересуюсь»: Натан впервые высказался о больной раком Лерчек

Певец Natan впервые публично прокомментировал ситуацию вокруг блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) на фоне ее непростого диагноза. Несколько лет назад между ним и Чекалиной во время съемок реалити-шоу случилась интрижка, которая едва не стоила ему семьи.
Сейчас же, по словам Natan, никакой связи с Лерчек у него нет. На премьере нового сезона СТС артист четко обозначил свою позицию.
«Я могу пожелать ей только крепкого здоровья, чтобы Лера справилась со всеми трудностями и благополучно вышла из всех ситуаций. Специально за ней не слежу, не интересуюсь. Мы не общаемся, не связывались», — признался Натан.
При этом реакция супруги певца оказалась заметно мягче. Анастасия Швецова практически сразу выразила поддержку Лерчек, проявив сочувствие на фоне новостей об онкологии.
Натан и Лерчек на шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. Фото: кадр шоу
Лерчек уже семь месяцев борется с раком. 26 февраля 2026 года Лерчек родила четвертого ребенка — сына Даниэля. Роды прошли путем экстренного кесарева сечения, и почти сразу после выписки из роддома Чекалину госпитализировали в онкологическую реанимацию. Гистология плаценты показала наличие злокачественных клеток, а последующие обследования подтвердили: рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, легких, костях черепа и мозге.
Последние недели ситуация со здоровьем Лерчек вызывает серьезную тревогу. Главная проблема — непрекращающиеся боли в спине и ногах, которые не удается снять даже сильнодействующими препаратами. 10 сентября Лерчек провели блокаду под местной анестезией, но облегчения она не принесла.
24 сентября Сквиччиарини опубликовал кадры из больницы: Луис вез Валерию по коридору в инвалидном кресле. Сама Лерчек сообщила, что МРТ спинного мозга получилось нечетким и его предстоит переделать.
Врачи подозревают возможное появление новых метастазов в спинном мозге, но точная причина болей пока не установлена. По словам Сквиччиарини, врачи пока не до конца понимают, что происходит с организмом Чекалиной, и обследования продолжаются.
Несмотря на боль и тяжелое состояние, Валерия старается сохранять оптимизм, хотя близкие признают: каждый день приносит все больше тревоги за ее жизнь.