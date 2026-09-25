«Не интересуюсь»: Натан впервые высказался о больной раком Лерчек

Певец Natan впервые публично прокомментировал ситуацию вокруг блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) на фоне ее непростого диагноза. Несколько лет назад между ним и Чекалиной во время съемок реалити-шоу случилась интрижка, которая едва не стоила ему семьи.

Сейчас же, по словам Natan, никакой связи с Лерчек у него нет. На премьере нового сезона СТС артист четко обозначил свою позицию.

«Я могу пожелать ей только крепкого здоровья, чтобы Лера справилась со всеми трудностями и благополучно вышла из всех ситуаций. Специально за ней не слежу, не интересуюсь. Мы не общаемся, не связывались», — признался Натан.

При этом реакция супруги певца оказалась заметно мягче. Анастасия Швецова практически сразу выразила поддержку Лерчек, проявив сочувствие на фоне новостей об онкологии.