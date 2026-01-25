Названы место и время прощания с соведущим "Вечернего Урганта" Александром Олейниковым

Церемония прощания с телеведущим и режиссером Александром Олейниковым запланирована на 28 января. Она пройдет в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве с 13:00 до 15:00, после чего состоятся похороны. Об этом сообщила его дочь Дарья.

Подробности ухода Александра Олейникова

Александр Олейников ушел из жизни 24 января в возрасте 60 лет. По информации из его окружения, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Как сообщает Telegram-канал Mash, трагедия произошла после того, как он провел около десяти минут в баре.

Выйдя на улицу без куртки при температуре -15°, Олейников ответил сотрудникам заведения, что живет недалеко. Спустя минуту он потерял сознание и упал. Находившийся с ним друг немедленно вызвал скорую помощь.

Врачи предприняли попытки реанимации на месте, взяли анализы, но у мужчины начались судороги. В больницу его доставили уже в бессознательном состоянии, где спасти его не удалось.

Сын режиссера Максим пояснил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, чему способствовал наследственно высокий уровень холестерина у отца.

Чем прославился Александр Олейников

Телевизионная карьера Александра Олейникова началась в 1985 году. С 1993 по 2001 год он работал на ТВ-6, затем перешел на НТВ. В марте 2002 года Олейников начал работать на канале "Россия", где в числе прочего курировал программы "Доброе утро, Россия!" и "Вести+". С 2006 по 2012 год он занимал должность генерального продюсера телеканала ТВЦ.

Также непродолжительный период Александр Олейников был соведущим программы "Вечерний Ургант".

Одно время известный телеведущий работал и за границей, но понял, что его ждут и любят дома, в России. Много времени Александр Олейников посвящал обучению молодежи. Он с удовольствием делился с молодыми талантливыми людьми своим опытом и знаниями.