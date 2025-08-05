Названа причина гибели комментатора Гришина — было всего 47 лет

Во вторник, 5 августа, стало известно о трагической гибели спортивного комментатора Александра Гришина. Одной из первых эту информацию подтвердила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Мужчина погиб в результате несчастного случая на железной дороге. Его сбила электричка. Похоже, что Гришин просто не заметил надвигающийся на него состав из-за погодных условий. Шел проливной дождь, видимость была плохая.
Тревожный звонок
Позже выяснилось, что Александр попал под электричку, когда возвращался домой с работы. Как пишет Telegram-канал
"Саши не стало… я (его супруга Анастасия) не знаю что писать. Его нет, и эта самая большая боль в нашей жизни и худший день…. Саша погиб в результате несчастного случая, который просто поделил нашу жизнь на "счастье" и "выживать с болью и благодарностью Саше за нашу с ним жизнь, за и ради нашего ребенка".
Я очень прошу СМИ не трогать нас и семью. Прошу проявить уважение к памяти Александра. Это лучший человек, который был и будет в моей жизни.
Бесконечно люблю тебя! И мы обязательно с тобой будем вместе, но уже на небесах, родной мой", — добавила вдова Гришина.
Тарасова разбита горем
Татьяна Анатольевна также выражает слова соболезнования семье погибшего комментатора. Она не может поверить в случившееся. Такая трагедия стала полной неожиданностью для многих. Жена Гришина пока не осознала все произошедшее в полной мере. Фанаты Александра сочувствуют вдове и его семье.
"Пока невозможно в это поверить. Саша, как же так... Близким соболезнования", — отметила Тарасова.
Информация о том, когда состоится прощание и где Александр Гришин будет похоронен, пока не поступала. Это решение будет принято его семьей.