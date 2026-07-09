Названа официальная причина смерти звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем

Специалисты назвали официальную причину смерти — острая алкогольная интоксикация.

Трагедия произошла 15 июня 2026 года — на следующий день после того, как актриса отпраздновала свой день рождения.

Вечером 14 июня Иртем вместе с матерью вернулась домой из ресторана, где отмечала праздник. По словам матери, дочь находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и приняла прописанные врачом антидепрессанты.

«Мы вернулись домой в 20:36, я уложила Эдже спать. Ночью она вставала в туалет, а утром я позвала ее позавтракать, но она не ответила. Когда я вошла в комнату, то увидела ее лежащей», — поделилась мать актрисы.

Изначально назывались разные версии случившегося — от сердечного приступа до передозировки запрещенными препаратами. В последнее время в Турции проводится масштабное расследование в отношении деятелей шоу-бизнеса, подозреваемых в употреблении наркотиков, однако к этому делу Иртем не имела отношения.

Официальное заключение Судебно-медицинского института Турции подтвердило, что причиной смерти стало острое отравление алкоголем.

Версия о возможном сепсисе после укуса обезьяны во время недавней поездки в Таиланд также не подтвердилась. На левой руке актрисы обнаружили три рубца, однако экспертиза опровергла связь этих ран с причиной смерти.

Подруга Иртем в беседе с журналистами вспомнила, что актриса не раз говорила о нежелании видеть себя в старости и о предчувствии, что умрет молодой .

Эдже Иртем родилась 14 июня 1991 года в Сивасе. Сначала она получила музыкальное образование — окончила факультет оперы и вокала Университета Яшара, а затем обучалась актерскому мастерству в Культурном центре Садри Алышика в Стамбуле .

Дебют на экране состоялся в 2014 году в сериале «Сбежавшие невесты». За годы карьеры актриса снялась в таких проектах, как «Новая невеста» (2017-2018), где исполнила роль Афет, «Запретный плод» (2022), «Семья», а также исторической драме «Права на престол. Абдулхамид» и романтической комедии «Мистер Ошибка».

Наибольшую известность ей принесла роль Ишил в третьем сезоне сериала «Клюквенный щербет» (2025) . Сама актриса признавалась, что согласилась на участие в проекте во многом благодаря своей матери, которая была большой поклонницей сериала.

Прощание с актрисой состоялось в мечети Кушадасы Ханым, похоронена она на кладбище Кушадасы Йеникей в провинции Айдын .