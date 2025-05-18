Названа дата объявления представителя России на "Интервидении"

Россиянин, который представит нашу страну на предстоящем фестивале «Интервидение», станет известен широкой публике вечером 19 мая. Именно тогда ведущий популярной передачи «Пусть говорят» Дмитрий Борисов сообщит имя счастливчика.

Сам конкурс пройдет в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала. Незадолго до этого вокалистка Люся Чеботина заявила, что слухи о возможном отказе от сотрудничества с Филиппом Киркоровым ради конкурса «Интервидение» абсолютно беспочвенны.

Артистка подчеркнула дружеские отношения с поп-королем сцены. Она дала понять, что именно от него получает вдохновение, бесценные советы и профессиональный опыт. Однако Чеботина категорически отвергла утверждения о том, что Филипп Бедросович выступает ее официальным продюсером.

1 мая спецпредставитель российского лидера по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обозначил ключевое различие нового музыкального конкурса «Интервидение» от привычного зрителям «Евровидения».

Так, конкурс будет отличаться языковым разнообразием, что усложнит работу жюри. Но сделает «Интервидение», как надеются организаторы, интереснее для зрителя.