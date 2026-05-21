Навка навестила борющуюся с раком Симоньян и расплакалась над ее книгой

Спортсменка опубликовала в своих социальных сетях снимки, на которых она запечатлена в компании Симоньян. По словам Навки, Маргарита Симоньян пишет автобиографическую книгу под названием «Не первая любовь. Исповедь горя и радости», посвященную ее покойному супругу, известному режиссеру Тиграну Кеосаяну. Издание должно выйти в свет в сентябре 2026 года.

«Вчера нам посчастливилось услышать от автора эту прекрасную историю любви, которая называется «Не первая любовь. Исповедь горя и радости». Она читала, а я испытывала весь спектр эмоций от слез до смеха, где тебя раскачивает от сопереживания до радости, потому что многие моменты мы проживали вместе и воспоминания нахлынули каскадом, а моментами, наоборот, удивлялась, так как многие факты были открытием… Я бы даже сказала, что гимн любви и жизни в прозе на примере собственной судьбы», — написала фигуристка.

На фотографиях, опубликованных Навкой, видно, что у Симоньян после химиотерапии заметно отросли волосы. Поклонники в комментариях к посту поддержали подруг.

«Искренняя душевная теплота и забота творят чудеса», «Желаю Маргарите сил и здоровья», «Глаза Маргариты — боль. Вот это я понимаю, женская поддержка», — написали фолловеры.

Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года. Ему было 59 лет. Режиссер скончался после продолжительной комы, вызванной остановкой сердца, с которой он боролся несколько месяцев.

Сама Маргарита Симоньян узнала о своем диагнозе незадолго до смерти супруга. У журналистки обнаружили рак молочной железы. Как признавалась медиаменеджер, на фоне сильного стресса онкология прогрессировала стремительно: в ноябре при плановом обследовании ничего не находили, а уже к сентябрю был диагностирован рак с метастазами.

Несмотря на болезнь, Симоньян продолжает работу. Помимо книги, посвященной Кеосаяну, журналистка также работает над другими литературными проектами и остается в курсе всех медийных процессов, регулярно появляясь на телевидении и ведя соцсети.