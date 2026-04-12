"Он научил меня искать правду в игре": Кристофер Нолан скорбит о смерти дяди Джона Нолана

Джон Нолан родился 22 мая 1938 года в Лондоне. Он приходился дядей знаменитым режиссеру Кристоферу Нолану и сценаристу Джонатану Нолану. Настоящую известность актеру принесли роли в фильмах племянников.

Зрители запомнили его по образу члена совета директоров Wayne Enterprises Фредерикса в картинах "Бэтмен: Начало" (2005) и "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012) . Также он снялся в фильме "Дюнкерк" (2017) и дебютной работе Кристофера Нолана "Преследование" (1998).

На телевидении Нолан сыграл главного злодея Джона Грира в сериале "Поле зрения", который создал его племянник Джонатан. Всего в этом проекте он появился в 28 эпизодах.

Реакция семьи

Кристофер Нолан выступил с заявлением, в котором выразил глубокую скорбь.

"Мой дядя Джон был первым артистом, которого я знал. Он научил меня искать правду в актерской игре и радость творческих достижений больше, чем кто-либо другой", — цитирует режиссера издание The Independent.

"Я ужасно по нему скучаю, но нахожу большое утешение в воспоминаниях о Джоне, особенно о том времени, когда мы работали вместе", — добавил он.

Сцена и театр

Джон Нолан начинал карьеру на театральных подмостках. Он играл в Королевской шекспировской труппе, а также в постановках Королевского придворного театра. В начале 1980-х он также написал сценарий и сыграл в театральной трилогии по Достоевскому.

У актера остались жена Ким Хартман (актриса, известная по сериалу "Эй, Эй!"), двое детей и двое внуков.