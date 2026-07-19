Наташе Королевой увеличили налог на роскошную квартиру во Флориде до 3 400 долларов

Певице Наташе Королевой придется платить больше налогов за свою квартиру в США — все из-за пересмотра кадастровой стоимости жилья.

Если артистка не хочет столкнуться с юридическими проблемами, ей нужно быть готовой к дополнительным расходам.

Согласно сведениям Telegram-канала Mash, за апартаменты во Флориде певица теперь будет отдавать не менее 3,4 тысячи долларов в год.

Откуда набежала такая сумма

В 2026 году налоговая база на ее квартиру в округе Майами-Дейд увеличилась с 216 до 230 тысяч долларов. При местной ставке налога в 1,5–1,6% ежегодный платеж составит от 3440 до 3670 долларов.

Недвижимость певицы находится в районе Санни-Айлс-Бич, который нередко называют «маленькой Москвой». Площадь квартиры, расположенной на 14-м этаже, превышает 150 квадратных метров. В ней две спальни и две ванные.

Налоги могут увеличиться

Пока рост выплат сдерживают местные налоговые льготы: программа Save Our Homes ограничивает повышение стоимости жилья, а Homestead Exemption снижает облагаемую налогом сумму.

Однако уже в следующем году Королева может лишиться этих послаблений, и тогда налоговая нагрузка станет еще выше.