Наташа Королева улетела в США к тяжело больной сестре

Семейные ценности порой требуют решительных действий — и певица Наташа Королева наглядно это доказала. Звезда отправилась в США, чтобы оказать поддержку своей тяжелобольной сестре Ирине, известной в творческой среде как Руся.

Ради близкого человека артистка пошла на непростой шаг: она самостоятельно доставила необходимые медикаменты из России, позаботившись о соблюдении всех условий их хранения.

Наташа Королева наконец встретилась с родными — мамой Людмилой Порывай и сестрой Ириной, которые уже давно живут в Америке. Семья обосновалась в Майами, где у них есть собственное жилье.

Ирине, сестре певицы, исполнилось 57 лет. В прошлом она тоже блистала на сцене и пользовалась популярностью у публики. Однако серьезное заболевание вынудило ее оставить карьеру. У артистки диагностированы проблемы с уровнем сахара в крови. Ирина больна сахарным диабетом.

В последние месяцы здоровье Ирины заметно пошатнулось. Ситуация осложнялась тем, что в США не оказалось нужных препаратов, способных стабилизировать ее состояние. Не раздумывая, Наташа взяла дело в свои руки: приобрела все требующиеся лекарства в России и отправилась в дальний путь через океан.

«Привезла препараты, которые ей необходимы как воздух. У нее сахар, по показателям. Тащила через границу в специальной сумке. Их же в холодильнике надо хранить», — поделилась исполнительница хита «Желтые тюльпаны».

В аэропорту Майами Наташу встречала мама — Людмила Порывай приехала за дочерью на своем джипе. Несмотря на солидный возраст (пенсионерке уже 80 лет), она водит автомобиль с завидной уверенностью. Такая манера езды заставила Наташу Королеву слегка понервничать — сидя в машине, она мягко попросила маму быть осторожнее.