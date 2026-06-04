Наташа Королева отказалась от участия в реалити после «Сокровищ императора»

Королева и Глушко появились в проекте в шестом выпуске, но покинули его уже в восьмом. Певица призналась, что главной проблемой для нее стала акклиматизация в горной местности.

«У меня была жуткая акклиматизация (горная местность), плюс четыре часа от Москвы, ну и физически 12 часов на ногах и все бегом. Физически очень тяжело. Муж сказал, когда уезжала на шоу, что я спринтер, а там надо быть марафонцем. О, как он был прав!» — рассказала Королева.

Также артистка сообщила, что больше всего поражение расстроило не ее, а Мелиссу. Супруга сына Королевой выкладывалась на полную, даже несмотря на плохое самочувствие. После одного из конкурсов, где участники ели местные деликатесы, девушку тошнило целые сутки.

Некоторые подписчики напрямую спросили, были ли у команды шансы на победу, учитывая их медлительность.

«Мелисса правда думала, что вы, две черепашки, можете выиграть?» — спросили фанаты.

Королева ответила, что многое зависело от удачи и человеческого фактора.

«Повезло с таксистом — приехал первым, не повезло — последним», — пояснила певица.

Поклонники также предположили, что артистка намеренно не спешила, так как ей было неинтересно. Однако Королева опровергла это, снова сославшись на акклиматизацию и медленного таксиста.

Певица категорично заявила, что подобный опыт был первым и последним. Несмотря на то что ее невестка была расстроена, сама Наташа не готова повторять этот путь.

«Ой, нет! Мне хватило!» — резюмировала Королева.

Наташа Королева (настоящая фамилия — Порывай) — популярная российская певица, вдова известного танцора и хореографа Сергея Глушко (Тарзана). Мелисса Глушко — жена ее сына Архипа.

Съемки третьего сезона «Сокровищ императора» проходили в Китае. Это приключенческое шоу, где участники соревнуются в скорости, ловкости и выносливости. Ранее в этом же проекте участвовали и другие звезды.