Наталья Водянова назвала дочь тройным именем

В Сети стало известно имя новорождённой дочери Натальи Водяновой. По данным Телеграм‑канала «Антиглянец», малышку назвали Анна Наталья Лариса Арно. Также сообщается, что девочка родилась 2 сентября.

Кто сообщил о рождении дочери Натальи Водяновой

О том, что Водянова в шестой раз стала мамой, ранее рассказала телеведущая Екатерина Мцитуридзе, отметив, что ребенок «и на Наташу, и на Антуана похожа».

Первые слухи о беременности появились ещё в апреле, а в мае супермодель сама продемонстрировала округлившийся живот, снявшись для французского Vogue.

Сколько всего детей у модели

От Антуана Арно, с которым Наталья вместе с 2012 года, у нее есть двое сыновей. Еще трое детей — Лукас, Виктор и Нева — у нее от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом.