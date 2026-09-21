Наталья Штурм не поверила в развод Стаса Михайлова: «Это пиар ради концерта»

Певица Наталья Штурм высказалась о внезапном заявлении Инны Михайловой, которая 21 сентября в соцсетях сообщила, что они со Стасом «больше не вместе». Штурм усомнилась в искренности этого признания.

«А зачем о разводе объявлять в соцсетях? Образцовая пара… Я вижу в этом пиар, не верю я в это. Конечно, все не вечно, но вряд ли. Михайлов всегда был порядочным человеком, рассчитывался с кредиторами. Какой смысл выносить расставание на всеобщее рассуждение? Я уверена, что жена не осталась ни с чем, обеспечит ее полностью. И в таких ситуациях женщина обычно сидит тихо. Это похоже на пиар, который приурочен к концерту», — заявила Штурм Teleprogramma.org.

Заявление Инны Михайловой появилось 21 сентября — в день рождения их младшей дочери Марии, которой исполнилось 14 лет.

В публикации она также назвала певца «человеком-фейком» и подчеркнула, что не имеет отношения к его нынешнему образу.

Сам Стас Михайлов ситуацию публично не комментировал — в его соцсетях появилось только поздравление дочери. Однако, по нашим данным, близкое окружение пары подтвердило факт расставания.

Продюсер Сергей Дворцов, близкий к семье артиста, также подтвердил разрыв. По его словам, супруги «решили пойти своими дорогами без ругани» и остались друзьями.

«Причина расставания — отношения изжили себя, но никакой измены там нет», — заявил он.

Стас Михайлов и Инна Пономарева познакомились в 2006 году, а официально поженились в 2011-м. У пары две общие дочери — 17-летняя Иванна и 14-летняя Мария. Помимо этого, у каждого из супругов есть дети от предыдущих отношений.

В 2026 году у артиста запланированы концерты в разных городах России, включая выступления в октябре.