Наталья Рудова тяжело переживает горе в семье: «12 лет я была твоей мамой»

Собака прожила долгую жизнь — ей было 18 лет. Изначально Наталья заводила животное не для себя, а для своего той-терьера по кличке Венечка, чтобы у него появился товарищ. Однако чихуахуа с первого взгляда покорила сердце хозяйки.

«Ты появилась в моей жизни неожиданно, я удочерила тебя, когда тебе уже было 6 лет, я искала друга для Венечки... И ты им стала», — поделилась актриса.

Они прожили вместе 12 лет, и за это время крошечная собака стала для артистки самым преданным другом.

«Ты родилась, чтобы быть моей. Зайдя в мой дом, ты села возле меня и никогда не отходила... Мой хвостик. Моя хулиганка, моя маленькая девочка, мой ребеночек. Я просто очень люблю тебя!» — написала Рудова.

В своем эмоциональном посте актриса призналась, что у нее просто не хватает слов, чтобы описать всю тоску от потери.

«Мое сердце снова раскололось и остановилось. Невозможно передать всю тоску и боль. Тебе было 18 лет. Спасибо, что ты была все это время с нами. Спасибо, что целых 12 лет я была твоей мамой!» — резюмировала Наталья.

Это уже вторая потеря для актрисы за последнее время. Ранее у нее умер той-терьер Веня, который прожил 14,5 лет. Теперь у актрисы осталась только одна чихуахуа по кличке Лулу, которую она завела три года назад.

Наталья Рудова — российская актриса театра и кино. Наибольшую популярность ей принесла роль Алисы в скандальном сериале «Жизнь по вызову», а также участие в проектах «Кухня», «Отель Элеон» и «Корни».

Звезда всегда славилась своей любовью к животным и часто показывала подписчикам своих питомцев. Кроме собак, у актрисы также есть кошка. Для Рудовой квартира всегда была не просто домом, а настоящим «ковчегом» для спасенных и любимых зверей — она никогда не покупала животных, а всегда брала их из приютов или у знакомых.